Ο 96χρονος ηθοποιός νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από πτώση που είχε στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Για την κατάσταση της υγείας του μίλησε, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου, ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, στην εκπομπή «Πρωινό».

Όπως ανέφερε, η κλινική εικόνα του ασθενούς παρουσιάζει βελτίωση, ωστόσο εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού δεν έχει αποσωληνωθεί. Ο γιατρός εξήγησε, ότι ο Δημήτρης Καλλιβωκάς καταφέρνει ορισμένες ώρες της ημέρας να αναπνέει χωρίς μηχανική υποστήριξη, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς.

Παράλληλα, οι τελευταίες αξονικές εξετάσεις δείχνουν υποχώρηση του αιματώματος, γεγονός που ενισχύει την αισιοδοξία της ιατρικής ομάδας. Πιο αναλυτικά, ο κ. Ανδρέας Στράτης δήλωσε: «Πάμε καλύτερα, πάμε αργά, σταθερά και καλύτερα. Δεν έχει αποσωληνωθεί, δεν έχουμε επικοινωνία με το περιβάλλον. Απλώς, ορισμένες ώρες της ημέρας αναπνέει μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Είναι το πρώτο και σημαντικό βήμα για την ομαλή αφύπνιση του ασθενούς. Από τις αξονικές που έχουμε κάνει, σαφώς το αιμάτωμα είναι καλύτερο και αυτό το εισπράττουμε εμείς από τη βελτίωση της γενικής κλινικής εικόνας του ασθενούς. Δεν έχει διαφύγει απολύτως τον κίνδυνο, γιατί ακόμα ο ασθενής είναι στην εντατική, όμως, είμαστε αισιόδοξοι πως θα πάμε καλύτερα».

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Κλείνοντας, ο γιατρός αναφέρθηκε στο χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο αναμένεται να υπάρχει πιο σαφής εικόνα για την εξέλιξη της υγείας του ηθοποιού, σημειώνοντας: «Στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε κάποια εικόνα που θα είναι σημαντική».

Ο κ. Στρατής Ανδρέας μίλησε και την Τρίτη στην ίδια εκπομπή εξηγώντας πώς συνέβη το ατύχημα του ηθοποιού: «Ο κύριος Καλλιβωκάς είχε πέσει και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου είχε διαγνωστεί με ένα υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πήρε εξιτήριο από το Γεννηματάς και μετά προσήλθε στους Αγίους Αναργύρους και διασωληνώθηκε και ήρθε στην κλινική μας. Προφανώς οι συνάδελφοι έκριναν την κατάστασή του σταθερή για να πάρει εξιτήριο. Προφανώς λιποθύμησε και βρέθηκε λιπόθυμος στο σπίτι του, χωρίς να ξέρουμε ακριβώς πόση ώρα ήταν λιπόθυμος. Σε εμάς ήρθε διασωληνωμένος στις 4 Νοεμβρίου».

govastiletto.gr – Δημήτρης Καλλιβωκάς: Τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιoύ – Δεν κουνάει χέρια και πόδια