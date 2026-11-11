Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, μετά από άσχημη πτώση που είχε μέσα στο σπίτι του.

Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου 2026, ο γιατρός του Δημήτρη Καλλιβωκά, Ανδρέας Στρατής, μετέφερε στον αέρα της εκπομπής «Πρωινό», τα νεότερα για την υγεία του ηθοποιού.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Στρατής δήλωσε τα εξής: «Είναι σαφώς καλύτερα από χθες τα πράγματα. Η διαδικασία της αφύπνισης εξελίσσεται φυσιολογικά. Έχει διακοπεί εντελώς η καταστολή και αρχίζει να αντιδρά δειλά δειλά στα πρώτα νευρολογικά τεστ που του κάνουμε. Δεν κουνάει ακόμα χέρια πόδια. Αντιδρά μόνο σε ορισμένα ερεθίσματα. Η απεικόνιση του αιματώματος είναι σταθερή και δείχνει σημάδια ύφεσης».

«Ανταποκρίνεται καλώς στην φαρμακευτική αγωγή, αλλά η εντατική είναι μαραθώνιος», είπε ο κ. Στρατής και στη συνέχεια τόνισε: «Πρέπει να έχουμε ελπίδα, πρέπει να έχουμε υπομονή και όλα θα πάνε καλά θεωρώ. Έχουμε ακόμα μεγάλο δρόμο και πολύ δρόμο έως που να μιλήσουμε για να βγει από την εντατική. Αυτή τη στιγμή άμεσα δεν κινδυνεύει. Αλλά μην ξεχνάτε πως ο ασθενής παραμένει στην εντατική».

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