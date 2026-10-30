Για τη συμμετοχή του στη νέα ερωτική δικαστική σειρά «Σύγκρουση» μίλησε ο Δημήτρης Καπουράνης, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» του MEGA.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον ήρωα που υποδύεται, αλλά και για την πρωτότυπη αφήγηση της σειράς, που βάζει τους τηλεθεατές στη θέση των ενόρκων.

Ο ρόλος του Φίλιππου και η πρωτοτυπία της σειράς

Ο Δημήτρης Καπουράνης υποδύεται τον Φίλιππο, έναν νεαρό που έχει μεγαλώσει στην επαρχία, ζει με την αδελφή του και έχασε τους γονείς του σε μικρή ηλικία.

Η ιστορία ξεκινά με τον ίδιο να βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της κοπέλας του.

«Ο Φίλιππος έχει μεγαλώσει στην επαρχία, ζει με την αδερφή του, έχει χάσει τους γονείς του πολύ μικρός και βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατο της κοπέλας του. Είναι ακριβώς ο τρόπος που ξεκινάει η σειρά. Κατηγορείται για δόλο», ανέφερε.

«Ο τηλεθεατής είναι μονίμως στη θέση του ενόρκου. Αυτή είναι η μεγάλη πρωτοτυπία στη σειρά, στο πώς επιλέγουμε και πώς μεταβάλλεται η θέση που έχουμε στη σειρά ανάλογα με τα στοιχεία», σημείωσε.

Ο ενθουσιασμός για το σενάριο και η συνεργασία στα γυρίσματα

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ενθουσιάστηκε από την πρώτη στιγμή που διάβασε το σενάριο, το οποίο υπογράφουν η Μελίνα Τσαμπάνη και ο Πέτρος Καλκόβαλης, δημιουργοί του «Σιωπηλού Δρόμου».

«Έπαθα την πλάκα μου με τον χαρακτήρα, μου άρεσε πολύ. Θυμάμαι να το παίρνω και να το διαβάζω κατευθείαν και τα 8 επεισόδια», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για τους συνεργάτες του και τον σκηνοθέτη Αλέκο Κυράνη, τονίζοντας πως η δουλειά έγινε με πολλή προσπάθεια και πως οι συντελεστές ανέπτυξαν στενές σχέσεις κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της ιστορίας, αποκάλυψε πως ο Φίλιππος αναλαμβάνει την ευθύνη για το ατύχημα, όχι όμως και για τον δόλο.

Τέλος, διευκρίνισε ότι η σκηνή της σύγκρουσης γυρίστηκε σε τρία μέρη, με πραγματική σύγκρουση αυτοκινήτων και χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

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