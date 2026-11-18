Ο Δημήτρης Καπουράνης ανήκει στους ηθοποιούς της νέας γενιάς που ξεχώρισαν αθόρυβα, μέσα από τη δουλειά τους και χωρίς περιττή προβολή. Σε λίγα μόλις χρόνια έχει καταφέρει να χτίσει το δικό του καλλιτεχνικό προφίλ, επιλέγοντας πολυδιάστατους ρόλους με έντονο ψυχολογικό βάθος.

Τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του MEGA «Σύγκρουση», ενώ παράλληλα συνεχίζει την πορεία του στο θέατρο και τη μουσική.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων, σε σενάριο της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, εξερευνά τις εύθραυστες ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων, την ενοχή, την αμφιβολία και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει την αλήθεια από την προσωπική εκδοχή των γεγονότων.

Ο ρόλος του Φίλιππου στη σειρά

Ο Δημήτρης Καπουράνης υποδύεται τον Φίλιππο Ράπτη, έναν νεαρό και ταλαντούχο μουσικό, ο οποίος βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπος με μια κατηγορία που ανατρέπει ολόκληρη τη ζωή του. Ένα τροχαίο δυστύχημα, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στοιχίζει τη ζωή στη σύντροφό του και ο ίδιος βρίσκεται κατηγορούμενος για τον θάνατό της.

Ο Φίλιππος είναι ένας εσωστρεφής και ευαίσθητος άνθρωπος, που έχασε τους γονείς του σε μικρή ηλικία και μεγάλωσε με τη φροντίδα της αδελφής του. Έχοντας προσπαθήσει να χτίσει τη ζωή του μέσα από τη μουσική, καλείται πλέον να υπερασπιστεί την αθωότητά του, την ώρα που όλα όσα θεωρούσε δεδομένα καταρρέουν.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Ελίζα Σκολίδη, στον ρόλο της Άννας Καλογήρου, μιας νεαρής δικηγόρου που αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Καθώς η δίκη εξελίσσεται, η επαγγελματική τους σχέση αποκτά ολοένα πιο σύνθετες διαστάσεις, με τα όρια ανάμεσα στο καθήκον και το συναίσθημα να γίνονται δυσδιάκριτα.

«Έπαθα την πλάκα μου με τον χαρακτήρα, μου άρεσε πολύ. Θυμάμαι να το παίρνω και να το διαβάζω κατευθείαν και τα 8 επεισόδια», έχει πει ο ίδιος.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Καπουράνης

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Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1994 στους Αγίους Σαράντα της Αλβανίας, είναι 32 χρόνων και ο προσωπικός λογαριασμός του στο Instagram είναι @demetreskapouranes

Σε ηλικία 3 ετών εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στα Χανιά της Κρήτης, όπου και μεγάλωσε.

Έχει μία μικρότερη αδελφή, τη Χριστίνα, η οποία γεννήθηκε στα Χανιά και είναι 8 χρόνια μικρότερη από εκείνον.

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Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης), ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου (2017–2020)

Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές σημαντικές παραστάσεις, μεταξύ των οποίων το «Μια Άλλη Θήβα», «ΑΜΛΕΤ (machine)», «Ρομπέρτο Τσούκκο», «Cleansed», «Αντιγόνη» και «Brokeback Mountain»

Στην τηλεόραση έχει συμμετάσχει στις σειρές «Η λέξη που δε λες», «Τα καλύτερά μας χρόνια», «Το ναυάγιο», «Το απαραίτητο φως»,

Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει στις ταινίες «Pendulus», «Το γυμναστήριο», «Οι άγριες μέρες μας» και «Υπάρχω»

Το 2024 τιμήθηκε με το βραβείο «Δημήτρης Χορν» για την ερμηνεία του στο έργο «Μια Άλλη Θήβα».

Η σχέση του με το θέατρο παραμένει βαθιά και ουσιαστική. Τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ρομπέρτο Τσούκκο» του Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, στο θέατρο Προσκήνιο, αναμετρώμενος με έναν από τους πιο σύνθετους και σκοτεινούς χαρακτήρες της σύγχρονης δραματουργίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Kapouranis (@demetreskapouranes)

Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τη συγγραφή σεναρίων, ενώ είναι επίσης ο βασικός τραγουδιστής του μουσικού συγκροτήματος Cosmonuts.

Η μουσική αποτελεί για εκείνον έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης, με τη σκηνή να λειτουργεί ως κοινός τόπος ανάμεσα στις δύο μεγάλες καλλιτεχνικές του αγάπες.

Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει αρχίσει να ασχολείται και με τη συγγραφή σεναρίων, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το δημιουργικό του πεδίο.

Προσωπική ζωή

Ο Δημήτρης Καπουράνης εδώ και τρία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την επίσης ηθοποιό Κατερίνα Κρανίδη, με την οποία μοιράζεται κοινά ενδιαφέροντα, ταξίδια και μια καθημερινότητα μακριά από την υπερέκθεση.

Η κοινή τους επαγγελματική ιδιότητα και η αγάπη τους για την τέχνη αποτέλεσαν ένα σημείο επαφής, σε μια σχέση που εξελίχθηκε μακριά από τα φώτα.

Μάλιστα, πριν από λίγο καιρό ταξίδεψαν μαζί στη Νάπολη της Ιταλίας, απολαμβάνοντας μια απόδραση από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Η ιταλική πόλη, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, τη ζωντάνια και τη μεσογειακή της ατμόσφαιρα, αποτέλεσε έναν ακόμη προορισμό στη λίστα των κοινών τους ταξιδιών.

Αν και κινούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο, φροντίζουν συνειδητά να κρατούν τα φώτα στραμμένα αποκλειστικά στη δουλειά τους, διαφυλάσσοντας την προσωπική τους ζωή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η ψυχοθεραπεία

Σε συνέντευξή του, στο OW.gr ο ταλαντούχος ηθοποιός έχει μιλήσει για την αυτοεκτίμηση και την αυτοβελτίωση μέσω της ψυχοθεραπείας.

«Έχω δουλέψει πολύ την αυτοεκτίμησή μου. Ήμουν και είμαι πολύ επικριτικός με τον εαυτό μου, αλλά το έχω μετριάσει. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζεις αυτά που επιτυγχάνεις. Όσο πιο πολλά “μπράβο” λες στον εαυτό σου, τόσο περισσότερο μπορείς να εκτιμήσεις και αυτά που κάνουν οι άλλοι γύρω σου» έχει αποκαλύψει ο ίδιος.

Ενώ για την ψυχοθεραπεία είπε: «Φυσικά και κάνω ψυχοθεραπεία. Σπουδαίο δώρο! Μακάρι και όσοι δεν κάνουν να θελήσουν να μπουν σε μια θεραπευτική διαδικασία. Θα είναι όφελος. Μέσα από την ψυχοθεραπεία έμαθα να ανοίγω χώρους στους άλλους, να τους ακούω και να μπορώ να εμπεριέχω τους δικούς μου ανθρώπους περισσότερο».

govastiletto.gr -Δημήτρης Καπουράνης για «Σύγκρουση»: «Έπαθα πλάκα με τον ρόλο στη σειρά»