Καλεσμένος στο The 2Night Show του Γρηγόρη Αρναούτογλου βρέθηκε ο Δημήτρης Κίτσος, όπου μίλησε ανοιχτά για τη στάση ζωής του, τη συμμετοχή του σε διαδηλώσεις, αλλά και τους φόβους που τον συνοδεύουν.

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε αρχικά στην κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα, επισημαίνοντας πως, παρότι δεν βιώνει ακραίες συνθήκες, υπάρχουν γεγονότα που τον έχουν επηρεάσει βαθιά. Όπως εξήγησε, ζητήματα που έχουν απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τον έχουν προβληματίσει και τον έχουν οδηγήσει σε σκέψεις και αντιδράσεις.

Στη συνέχεια, μίλησε για τη συμμετοχή του σε πορείες, ξεκαθαρίζοντας πως κατεβαίνει σε διαδηλώσεις όσο αισθάνεται ότι μπορεί να το κάνει χωρίς να κυριαρχεί ο φόβος. Παραδέχτηκε ότι είναι άνθρωπος που αγχώνεται εύκολα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένταση, επεισόδια ή μεγάλος συνωστισμός, κάτι που τον κάνει να ανησυχεί για τη σωματική του ασφάλεια. Όπως ανέφερε, έχει βρεθεί και ο ίδιος σε δύσκολες καταστάσεις στο παρελθόν, γεγονός που τον έχει κάνει πιο επιφυλακτικό.

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Κίτσος στάθηκε στον βαθύτερο φόβο του, εξηγώντας πως, αναλύοντας τι είναι αυτό που τον τρομάζει περισσότερο, καταλήγει στη σκέψη της θνητότητας. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν θέλει να αφήσει τον φόβο να καθορίσει τις επιλογές και τη ζωή του, επιδιώκοντας να συνεχίσει να ζει με επίγνωση αλλά χωρίς παράλυση.