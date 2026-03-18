Ο Δημήτρης Κίτσος ήταν ο δεύτερος καλεσμένος του vidcast, Bedtime Stories μετά τον Δημήτρη Φιλιππίδη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μίλησε για τη συμμετοχή του στη «Μεγάλη Χίμαιρα» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις πολυσυζητημένες ερωτικές σκηνές.

Σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή της σειράς, οι αντιδράσεις μέρους του κοινού δεν πηγάζουν μόνο από συντηρητισμό ή πουριτανισμό. Ο ίδιος παραδέχτηκε πως οι ενστάσεις για τον ρόλο ή τις σκηνές του ήρθαν ακόμα και από το φιλικό του περιβάλλον, αλλά και από πρόσωπα που τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση, δείχνοντας πως η δυσαρέσκεια ήταν ευρύτερη.

«Εγώ δεν θεωρώ ότι όλοι οι θεατές που δεν τους άρεσε η πληθώρα των ερωτικών σκηνών στη Μεγάλη Χίμαιρα ή το πώς ήταν τραβηγμένες έχουν θέμα πουριτανισμού. Γιατί άκουσα και φίλους μου κι άλλους ανθρώπους που εκτιμώ την άποψή τους που επίσης μπορεί να μην τους άρεσε αυτή η πλευρά», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Κίτσος.

Συνεχίζοντας να μιλά για τη σειρά της ΕΡΤ, ο Δημήτρης Κίτσος σημείωσε: «Κατά τη γνώμη μου, πάλι θα πάμε στο χρόνο και στο χρήμα, έγιναν κάποια πράγματα αναγκαστικά, γιατί καθυστερούσαν να έρθουν τα χρήματα από το κράτος για να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάποιες διαδικασίες».

Σύμφωνα με εκείνον, υπήρξε βιασύνη στην παραγωγή. Η άποψή του, όπως τόνισε, είναι πως έπρεπε να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος, ώστε να μπορέσουν οι συντελεστές να προετοιμαστούν καλύτερα. «Κάποια πράγματα έγιναν πιο βιαστικά απ’ ό,τι θεωρώ πως θα έπρεπε να γίνουν σε μια σειρά τέτοιων συνθηκών. Εδώ πέρα, θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία σίγουρα. Εμένα μου έλειπε μια πιο πυκνή πλοκή και μία εμβάθυνση στις σχέσεις και στην ιστορία», ανέφερε κλείνοντας.

Ποιος είναι ο Μηνάς στη σειρά που υποδύεται ο Δημήτρης Κίτσος

Ο Μηνάς, ο μικρότερος αδελφός του Γιάννη, φοιτητής της Νομικής και εραστής των τεχνών και της ποίησης, είναι το ακριβώς αντίθετο του Γιάννη. Ευαίσθητος, αλλά ελκυστικός με τον δικό του τρόπο, ο Μηνάς αδυνατεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε συνθήκη σταθερότητας. Όταν τον γνωρίζει η Μαρίνα, σπουδάζει και ζει από τα χρήματα της οικογένειας, οι σχέσεις του με τις γυναίκες είναι, όπως φαίνεται, φευγαλέες και ρηχές και ο μόνος κανόνας που καθορίζει τις επιλογές της ζωής του είναι το πάθος. Η Μαρίνα έλκεται από εκείνον, ποθώντας όλα όσα δεν μπορεί να της δώσει ο Γιάννης: πνευματική διέγερση, πάθος, δράμα.

