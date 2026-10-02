Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 40 ημέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα και η οικογένειά του θα τελέσει το μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του, αύριο Σάββατο 3/10.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια ιδιαίτερα δύσκολη περιπέτεια υγείας. Ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανακοπή στις 28 Μαρτίου 2024, κατά τη διάρκεια προβών για το «J2US», και έκτοτε νοσηλευόταν.

Η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, θέλησε να ενημερώσει τους ανθρώπους που τον αγάπησαν για την ημέρα και την ώρα του 40ήμερου μνημοσύνου, κοινοποιώντας τη σχετική ανακοίνωση στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram.

Το μνημόσυνο θα πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου 2026, στις 09:00, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας.

«Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Petraki (@petrakikaterina18)

Για το μνημόσυνο μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» η Σάντρα Βουτσά.

Δείτε το βίντεο:

govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Ραγίζει καρδιές η κουνιάδα του τραγουδιστή – «Ήσουν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ»