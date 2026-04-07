Η Έλλη Κόκοτα έσπασε τη σιωπή της στο “Πρωινό” του ANT1, μιλώντας για τη μάχη που δίνει ο αδελφός της, Δημήτρης, από τον Μάρτιο του 2024. Ο γνωστός τραγουδιστής, που υπέστη έμφραγμα και ανακοπή κατά τη διάρκεια των προβών του J2US, συνεχίζει τη νοσηλεία του, με την οικογένειά του να στέκεται αδιάκοπα στο πλευρό του.

«Ο Δημήτρης κάνει τον δικό του αγώνα και περιμένουμε κάτι καλύτερο να γίνει. Είναι καλά, είναι εκεί που ξέρετε ότι είναι, και περιμένουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προσευχόμαστε να γίνει καλύτερα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ευχόμαστε όλοι να πάει προς το καλύτερο. Τώρα είναι η ίδια η κατάστασή του, κάποιες στιγμές μπορεί να είναι, να φαίνεται πιο βελτιωμένος, αλλά μέχρι εκεί. Πάω στο νοσοκομείο, τον βλέπω, του μιλάω πάντα.

Του λέω “Εύχομαι να γίνεις γρήγορα καλά”. Δεν μπορώ να σας πω (αν αντιδράει), συγγνώμη. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να γυρίσει στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν. Στεναχωριέμαι για τον Δημήτρη που είναι εκεί, και σου λέω, εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά, να πάει σπίτι του. Εύχομαι να γίνει το καλύτερο για εκείνον. Η Κατερίνα είναι βράχος δίπλα του. Εννοείται. Εύχομαι Καλή Ανάσταση σε όλους. Καλό Πάσχα, υγεία, σε όλους» ανέφερε η Έλλη Κόκοτα.

