Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει να βρίσκεται στο νοσοκομείο, μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024.

Ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα στις 28 Μαρτίου του 2024, κατά τη διάρκεια πρόβας του για το «J2US» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται μέχρι σήμερα.

Όπως αποκάλυψε η σύζυγός του, Κατερίνα στην εκπομπή «Πρωινό», η κατάσταση του τραγουδιστή παραμένει σταθερή.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας, υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά».

