Στο νοσοκομείο “Γεννηματάς” παραμένει ο Δημήτρης Κόκοτας, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει σταθερότητα. Ενάμιση και πλέον χρόνο μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του “J2US”, ο καλλιτέχνης ακολουθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα σταδιακής αποκατάστασης υπό τη στενή επίβλεψη των ειδικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η εφημερίδα Espresso, η καθημερινότητά του περιλαμβάνει φυσικοθεραπείες, μέσα από τις οποίες καταγράφονται μικρά αλλά ενθαρρυντικά βήματα. Οι γιατροί εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ως προς τα σημάδια που παρουσιάζει, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η πρόοδος είναι αργή και απαιτεί επιμονή και χρόνο.

Σημαντικό στοιχείο στην εικόνα των τελευταίων ημερών είναι οι αντιδράσεις του σε εξωτερικά ερεθίσματα, που αξιολογούνται θετικά. «Τώρα αντιδρά σε ακόμα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα. Παρακολουθεί με το βλέμμα του τη γυναίκα του, την Κατερίνα, όταν κινείται στον χώρο και κάθε φορά που εκείνη του ζητάει να ανοιγοκλείσει τα μάτια του το κάνει».

Στο πλευρό του βρίσκεται σταθερά η σύζυγός του, που παραμένει καθημερινά παρούσα, στηρίζοντας τον ίδιο αλλά και τη διαδικασία αποκατάστασης, η οποία συνεχίζεται με προσεκτικά βήματα. Παρά τα ενθαρρυντικά σημάδια, το εξιτήριο δεν θεωρείται άμεσο, καθώς η διαδρομή παραμένει απαιτητική. «Χρειάζεται ακόμη αρκετή υπομονή μέχρι να μπορέσει να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο».

govastiletto.gr -Δημήτρης Κόκοτας: Τι συμβαίνει με την υγεία του τραγουδιστή; Η σύζυγος διαψεύδει το εξιτήριο