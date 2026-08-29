Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, με την οικογένεια, τους φίλους και αρκετούς ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, προκειμένου να τον συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια της υγείας του που είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, αφού ο Δημήτρης Κόκοτας υπήρξε ένα από τα ιδιαίτερα αγαπητά πρόσωπα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με συνεργασίες, φιλίες και γνωριμίες που μετρούσαν δεκαετίες.

Στο τελευταίο «αντίο» βρέθηκαν αρκετοί συνάδελφοι και άνθρωποι που είχαν συνδεθεί μαζί του όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσά τους ήταν ο Στέλιος Διονυσίου, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο Χάρης Βαρθακούρης μαζί με την Αντελίνα Βαρθακούρη, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Διονύσης Σχοινάς, ο Φοίβος και ο Γιώργος Θεοφάνους, ενώ εκεί βρέθηκε και η Σάντρα Βουτσά, πολύ καλή φίλη του τραγουδιστή και πρώην μάνατζέρ του.

Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές για τη σύζυγό του, Κατερίνα Πετράκη, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της πολύμηνης μάχης που έδωσε για τη ζωή του. Η οικογένεια είχε εκφράσει την επιθυμία το τελευταίο «αντίο» να γίνει με διακριτικότητα, μακριά από την έντονη δημοσιότητα, με το βάρος να πέφτει στους ανθρώπους που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα.

Ωστόσο, ανάμεσα στους καλλιτέχνες που δεν είδαμε στην κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα ήταν η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή. Δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, τα οποία είχαν τη δική τους σύνδεση με τον τραγουδιστή μέσα στα χρόνια, δεν έδωσαν το «παρών» στην τελετή.

Στην περίπτωση της Δέσποινας Βανδή, η γνωριμία με τον Δημήτρη Κόκοτα είχε έντονο καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Οι διαδρομές τους είχαν συναντηθεί μέσα από τη μουσική και κυρίως μέσα από τον Φοίβο, έναν δημιουργό που σημάδεψε με τις επιτυχίες του σημαντικές περιόδους της καριέρας και των δύο. Βανδή και Κόκοτας ανήκαν σε μια γενιά καλλιτεχνών που κυριάρχησε στη δισκογραφία και στη νυχτερινή Αθήνα, με τις πορείες τους να διασταυρώνονται αρκετές φορές μέσα στα χρόνια.

Όμως, η πιο πρόσφατη σύνδεσή τους ήρθε μέσα από το J2US. Ο Δημήτρης Κόκοτας συμμετείχε στο μουσικό show το 2024, έχοντας στο πλευρό του την Τραϊάνα Ανανία, ενώ η Δέσποινα Βανδή βρισκόταν στην κριτική επιτροπή. Ήταν μάλιστα κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στο πρόγραμμα που ξεκίνησε η σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, όταν στις 28 Μαρτίου 2024 υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή.

Τις ημέρες εκείνες, η αγωνία για την κατάσταση της υγείας του ήταν μεγάλη, και η Δέσποινα Βανδή είχε αναφερθεί δημόσια στον Δημήτρη Κόκοτα μέσα από το J2US, εκφράζοντας την ευχή της για την ανάρρωσή του και λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι εύχεται «ό,τι καλύτερο για τον Δημήτρη».

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