Σύννεφα φαίνεται να έχουν πυκνώσει γύρω από το οικογενειακό περιβάλλον του Δημήτρη Κόκοτα, μόλις λίγες ημέρες μετά τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατό του. Το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν δύο ξεχωριστά μνημόσυνα για τον εκλιπόντα τραγουδιστή επιβεβαιώθηκε από την αδελφή του, Έλλη Κόκοτα, σε τηλεοπτικές της δηλώσεις, ενώ μια ανάρτηση από στενό φιλικό πρόσωπο ήρθε να αποκαλύψει τις παρασκηνιακές εντάσεις.

Η Άντα Ηλιοπούλου, επιστήθια φίλη του Δημήτρη Κόκοτα και της Έλλης Κόκοτα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, με αφορμή τις δύο συνεντεύξεις που έδωσαν η αδερφή και η χήρα του τραγουδιστή στη Super Κατερίνα και αφήνοντας σοβαρές αιχμές για όσα, σύμφωνα με την ίδια, δεν ακούστηκαν στον «αέρα».

Τα δύο μνημόσυνα χήρας και αδερφής

Το περασμένο Σάββατο τελέστηκε το πρώτο 40ήμερο μνημόσυνο του Δημήτρη Κόκοτα στην Παναγία Ελεούσα, στην Αγία Βαρβάρα, παρουσία της συζύγου του, Κατερίνας Πετράκη. Την επόμενη ημέρα πραγματοποιήθηκε και δεύτερο μνημόσυνο, στη Μεταμόρφωση του Σωτήρος στο Κεφαλάρι, με πρωτοβουλία της αδελφής του, Έλλης Κόκοτα.

Η Έλλη Κόκοτα έδωσε το «παρών» και στα δύο μνημόσυνα, ενώ στη συνέντευξή της στη «Super Κατερίνα» εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να πραγματοποιήσει ξεχωριστό μνημόσυνο στην Κηφισιά.

«Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά, γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία ο πατέρας μου και ο αδελφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει», είπε χαρακτηριστικά.

Η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα μίλησε επίσης για τον τρόπο με τον οποίο πληροφορήθηκε τον θάνατό του, αποκαλύπτοντας πως έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό της. «Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου», ανέφερε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ταφή του αδελφού της, όπου η Έλλη Κόκοτα ξεκαθάρισε πως η ίδια είχε διαφορετική επιθυμία, ωστόσο σεβάστηκε την απόφαση της συζύγου του. «Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας, όμως η τελική απόφαση ήταν της συζύγου του. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του, σεβάστηκα την επιθυμία της», δήλωσε.

Όσο για τη σχέση της με την Κατερίνα Πετράκη, η ίδια κράτησε αποστάσεις: «Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε για να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρά προσωπικό και δεν αφορά κανέναν».

Η ανάρτηση οικογενειακής φίλης του Δημήτρη Κόκοτα

Λίγο μετά τη μετάδοση των δύο συνεντεύξεων, η Άντα Ηλιοπούλου έκανε μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση.

Η στενή φίλη του Δημήτρη Κόκοτα και της αδελφής του σχολίασε τη συνέντευξη της Έλλης και το γεγονός ότι ακολούθησε αμέσως εκείνη της Κατερίνας Πετράκη.

«Η μεγάλη αδερφή του Ντίμη, Έλλη, αποφάσισε να δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη σε μια κυρία που δεν της είπε πως μια άλλη κυρία θα κάνει συνέντευξη και στη σύζυγο. Διότι ΔΕΝ θα έδινε! Η θέση της είναι διαχωρισμένη!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Άντα Ηλιοπούλου υποστήριξε πως από τη συνέντευξη της Έλλης Κόκοτα αφαιρέθηκαν σημεία που, κατά την άποψή της, έπρεπε να έχουν μεταδοθεί. Μάλιστα, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σχετικά με την ημέρα κατά την οποία ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη το επεισόδιο. «Αυτό που δεν ειπώθηκε, γιατί κόπηκε… το λέω για τους ενδιαφερόμενους… Μέσα στο καμαρίνι (σ.σ.: στο “J2US”) είχε προηγηθεί καβγάς με κάποιον και τον Δημήτρη… Ποιος είναι αυτός, ας το βρει όποιος θέλει… Το είπε η Έλλη… δεν είδα να το λέτε πουθενά! Τον είχε πάρει τηλέφωνο και της ζήτησε επειγόντως να πάει εκεί… αλλά δεν μπορούσε. Ήταν σε μεγάλη ένταση αυτός. Γιατί ήταν σε ένταση πριν πάθει όσα έπαθε; Αυτό θέλει να μάθει η αδελφή του. Και όλοι οι φίλοι του», ανέφερε στην ανάρτησή της.

Αιχμές για τη σχέση του ζευγαριού

Η ανάρτηση της στενής φίλης της οικογένειας δεν περιορίστηκε μόνο στο περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, είχε προηγηθεί στο «J2US».

Η Άντα Ηλιοπούλου άφησε επιπλέον αιχμές για τη σχέση του Δημήτρη Κόκοτα με την Κατερίνα Πετράκη, κάνοντας λόγο για καβγάδες, μηνύματα που έστελνε ο τραγουδιστής σε φίλους του, αλλά και νύχτες κατά τις οποίες φέρεται να έφευγε από το σπίτι και να έμενε σε σπίτια φίλων. Παράλληλα, στην ίδια ανάρτηση έκανε αναφορά ακόμη και σε «μάγισσες», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι σήμερα, προειδοποιώντας ουσιαστικά πως έχει περισσότερα να αποκαλύψει.

govastiletto.gr -Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς και φίλοι στο 40ήμερο μνημόσυνο