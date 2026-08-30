Δημήτρης Κόκοτας: Ραγίζει καρδιές η κουνιάδα του τραγουδιστή – «Ήσουν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ»

Ο γνωστός τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή, στις 25 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά περιπέτεια της υγείας του. Από τον Μάρτιο του 2024 νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», μετά το οξύ έμφραγμα και την καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US».

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του, η αδελφή της Κατερίνας Πετράκη μοιράστηκε όσα αισθανόταν για τον άνθρωπο που, όπως ανέφερε, δεν ήταν απλώς ο σύζυγος της αδελφής της, αλλά ο αδελφός που η ίδια δεν είχε ποτέ.

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, με τον Δημήτρη Κόκοτα να αποτελεί για εκείνη ένα άνθρωπο στον οποίο μπορούσε να απευθυνθεί για κάθε πρόβλημα και να ζητήσει τη συμβουλή του.

Η ίδια είχε παίξει, χωρίς να το γνωρίζει τότε, καθοριστικό ρόλο στη γνωριμία του Δημήτρη Κόκοτα με την Κατερίνα Πετράκη.

Όλα ξεκίνησαν όταν, σε ηλικία μόλις δέκα ετών, ζήτησε από τη μεγαλύτερη αδελφή της να της φέρει ένα αυτόγραφο του τραγουδιστή από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν.

Η Κατερίνα Πετράκη επισκέφθηκε το καμαρίνι του για να εκπληρώσει την επιθυμία της μικρής της αδελφής. Εκείνη η συνάντηση εξελίχθηκε σε κεραυνοβόλο έρωτα και αποτέλεσε την αρχή της κοινής ζωής του ζευγαριού.

«Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο, την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από τον Δημήτρη Κόκοτα. Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή.

Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της, που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης “μας”. Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρούλης” μου, όπως τον φώναζα, και εκείνος με έλεγε “κουνιαδούλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια.

Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου, που το εννοώ, πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanouela Petraki (@emmanouela_petraki)

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