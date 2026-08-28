Σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του Δημήτρη Κόκοτα συγκεντρώνονται στην Αγία Βαρβάρα για να του πουν το τελευταίο «αντίο».

Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μια μακρά και δύσκολη περιπέτεια υγείας.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει η ταφή του στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών.

Η κηδεία θα γίνει με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, καθώς ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023.

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου, ύστερα από περίπου δυόμισι χρόνια προβλημάτων υγείας.

Όλα είχαν ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2024, όταν υπέστη έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για το «J2US».

Από τότε παρέμενε νοσηλευόμενος στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την υγεία του μέχρι το τέλος.