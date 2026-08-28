Σε κλίμα έντονης συγκίνησης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα, στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, αλλά και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο έδωσαν το «παρών» για να αποχαιρετήσουν τον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά τη μακρά περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που η σύζυγός του, Κατερίνα Πετράκη, στάθηκε μπροστά στους παρευρισκόμενους για να εκφωνήσει τον επικήδειο και να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο με τον οποίο έζησε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της και απέκτησε την κόρη τους.

Παρά τη συναισθηματική φόρτιση, κατάφερε να μιλήσει για εκείνον με λόγια αγάπης, ενώ στην αρχή του λόγου της αναφέρθηκε με τρυφερότητα και στο χιούμορ που χαρακτήριζε τη σχέση τους.

Όπως είπε, ο Δημήτρης Κόκοτας συνήθιζε να αστειεύεται με τη φωνή της και τελικά την έκανε να πιάσει εκείνη το μικρόφωνο για να του πει το τελευταίο «αντίο».

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Πετράκη μίλησε για την αίσθηση πως, παρότι ο σύζυγός της δεν βρίσκεται πλέον σωματικά κοντά της, η παρουσία του εξακολουθεί να είναι έντονη στη ζωή της και στην οικογένειά τους.

«Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι γελούσε με τη φωνή μου και με ανάγκασε να πιάσω μικρόφωνο. Ο ήλιος μου με άφησε σωματικά, αλλά ακόμη είναι εδώ. Από εκεί φύγαμε μαζί. Έσβησε και είναι μαζί μου. Είμαι σίγουρη.

Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα και είναι η μισή μου ζωή, κυριολεκτικά και μεταφορικά, είναι μαζί μας.

Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».

Govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Συντετριμμένη η σύζυγός του στην κηδεία – Ποιοι βρέθηκαν στο πλευρό της