Σαράντα ημέρες έχουν περάσει από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, μετά από δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας για το 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή.

Το «παρών» της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων

Το μνημόσυνο πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, με τους δικούς του ανθρώπους να βρίσκονται στο πλευρό της οικογένειας.

Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας βρέθηκαν συγγενείς και φίλοι του Δημήτρη Κόκοτα, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη του και να προσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας για το μνημόσυνο

Την τέλεση του 40ήμερου μνημόσυνου είχε ανακοινώσει μία ημέρα νωρίτερα η σύζυγος του τραγουδιστή, Κατερίνα Πετράκη, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας το σχετικό μήνυμα της οικογένειας.

«Τελούμε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 09:00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού μας Δημητρίου Κόκοτα. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε και προσευχηθείτε μαζί μας. Η σύζυγος, η κόρη, οι λοιποί συγγενείς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή φωτογραφιών: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

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