Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες για να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα.

Η σύζυγός του, Κατερίνα Κόκοτα, βρέθηκε από νωρίς στην εκκλησία, εμφανώς συγκινημένη και υποδέχτηκε τους ανθρώπους που έσπευσαν να την στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, ενώ ο ναός έχει γεμίσει με στεφάνια στη μνήμη του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.

Λίγο πριν τις 11:00 έφτασε στην εκκλησία η σορός του, με τους παρευρισκόμενους να τον αποχαιρετούν με ένα θερμό χειροκρότημα.

Πηγή: NDPPHOTO / NDP PHOTO

Govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Ξέσπασε ο Στέλιος Μαγγιώρος – «Πόση υποκρισία;»