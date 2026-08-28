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Στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα συγκεντρώθηκαν από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες για να αποχαιρετήσουν τον Δημήτρη Κόκοτα.
Η σύζυγός του, Κατερίνα Κόκοτα, βρέθηκε από νωρίς στην εκκλησία, εμφανώς συγκινημένη και υποδέχτηκε τους ανθρώπους που έσπευσαν να την στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για τις 12:00, ενώ ο ναός έχει γεμίσει με στεφάνια στη μνήμη του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
Λίγο πριν τις 11:00 έφτασε στην εκκλησία η σορός του, με τους παρευρισκόμενους να τον αποχαιρετούν με ένα θερμό χειροκρότημα.
Πηγή: NDPPHOTO / NDP PHOTO
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