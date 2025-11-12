Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Δημήτρης Κόκοτας συνεχίζει να δίνει τη μάχη του στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται από τον Μάρτιο του 2024 μετά από οξύ έμφραγμα. Πρόσφατο δημοσίευμα δημιούργησε ελπίδες, αναφέροντας πως ο τραγουδιστής θα έπαιρνε εξιτήριο μετά από 21 μήνες. Ωστόσο, η είδηση διαψεύσθηκε άμεσα.

Ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος επικοινώνησε με τη σύζυγο του Δημήτρη Κόκοτα, η οποία διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα για το εξιτήριο μέσω της εκπομπής «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σοβαρή και απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

«Από το στόμα τους και στου Θεού το αυτί. Δυστυχώς βρισκόμαστε αρκετά μακριά» είπε η Κατερίνα Κόκοτα στον ΑΝΤ1.

Η κατάσταση του τραγουδιστή παραμένει σταθερή και ο ίδιος αντιδρά σταδιακά σε ολοένα περισσότερα εξωτερικά ερεθίσματα.

Στις 28 Μαρτίου 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη ένα σοβαρό ιατρικό περιστατικό, το οποίο άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του.

Ενώ βρισκόταν σε πρόβα για το τηλεοπτικό σόου «Just the Two of Us» (J2US), υπέστη οξύ έμφραγμα. Αμέσως μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται έκτοτε. Από εκείνη τη στιγμή, ο αγαπημένος τραγουδιστής δίνει καθημερινά τη δική του μάχη για την υγεία του, παραμένοντας υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

