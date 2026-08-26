Συγκινημένη αποχαιρέτισε η Μαντώ τον Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από περίπου δύο χρόνια νοσηλείας.

Ο τραγουδιστής είχε υποστεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή τον Μάρτιο του 2024, κατά τη διάρκεια των προβών για το J2US. Έκτοτε νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, δίνοντας μια δύσκολη μάχη για την υγεία του.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Αυγούστου, η Μαντώ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία του αγαπημένου της συναδέλφου.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση, εξέφρασε τη δυσκολία της να πιστέψει πως ο Δημήτρης Κόκοτας δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, ενώ αναρωτήθηκε γιατί άνθρωποι που ξεχωρίζουν για τον χαρακτήρα τους φεύγουν τόσο νωρίς.

«Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω… Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις… Καλό Παράδεισο ψυχή μου», έγραψε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.

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