Την ενόχλησή του για τα μηνύματα που δημοσιεύτηκαν στα social media μετά τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα εξέφρασε ο συνθέτης Στέλιος Μαγγιώρος, αφήνοντας αιχμές για τη στάση ανθρώπων του καλλιτεχνικού χώρου απέναντι στον τραγουδιστή.

Μέσα από την ανάρτησή του, στάθηκε στη διαφορά ανάμεσα στα λόγια αναγνώρισης που γράφονται μετά τον θάνατο ενός καλλιτέχνη και στη στήριξη που θα μπορούσε να έχει λάβει όσο βρισκόταν ακόμη στη ζωή.

«Πόση υποκρισία, Θεέ μου; Έφυγε ο Δημήτρης και όλοι οι καλλιτέχνες, δημιουργοί, εταιρείες, θυμηθήκατε το πόσο σπουδαίος καλλιτέχνης ήταν και το πόσο καλό παιδί», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Στέλιος Μαγγιώρος αναφέρθηκε στα τελευταία χρόνια της πορείας του Δημήτρη Κόκοτα, διερωτώμενος πού βρίσκονταν όσοι σήμερα μιλούν με θερμά λόγια για εκείνον, όταν ο ίδιος προσπαθούσε να επιστρέψει στη δισκογραφία και να βρει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία του τραγουδιστή με σημαντικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, μεταξύ άλλων τους: Φοίβο, Νίκο Καρβέλα, Γιώργο Θεοφάνους, Γιάννη Καραλή και Κυριάκο Παπαδόπουλο.

«Τώρα λυπάστε; Αφήστε εμάς να στεναχωρηθούμε που τον αγαπήσαμε πραγματικά και εσείς συνεχίστε τη μεγάλη καριέρα σας», ανέφερε σε έντονο ύφος, κλείνοντας την ανάρτησή του με ένα προσωπικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι, Δημήτρη μου και χάρηκα που σε γνώρισα».

Govastiletto.gr – Δημήτρης Κόκοτας: Σήμερα η κηδεία του τραγουδιστή