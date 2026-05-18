Ο Δημήτρης Κοντόπουλος μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» το πρωί της Δευτέρας 18 Μαΐου, αναφερόμενος στη νίκη της Βουλγαρίας και της Dara στη Eurovision 2026 με το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο και ο ίδιος συνέθεσε.

Ο γνωστός δημιουργός παραδέχτηκε πως, παρότι υπήρχε πίστη για μια καλή πορεία στον διαγωνισμό, η κορυφή δεν ήταν κάτι που περίμενε.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Πίστευα ότι θα τερματίζαμε στην 5η ή 3η θέση, αλλά δεν περίμενα ότι θα κερδίζαμε».

Στη συνέχεια εξήγησε πως το τραγούδι είχε ανταγωνισμό από την αρχή, ενώ αναφέρθηκε και στον ρόλο των στοιχημάτων και της προβολής πριν τον διαγωνισμό: «Υπήρχαν κάποια τραγούδια που είχαν τρομερή φόρα από την ώρα που βγήκαν… Το δικό μας τραγούδι βγήκε τον Μάρτιο. Αυτό που κατάλαβα φέτος είναι ότι τα στοιχήματα ίσως δείχνουν μια γενική εικόνα μέχρι την 7αδα-8αδα, αλλά στα ψηλά νούμερα γίνεται μπέρδεμα».

Και πρόσθεσε πως, κατά την άποψή του, η αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης των προβών επηρεάζει πλέον και τη διαμόρφωση των προγνωστικών και της τελικής εικόνας του διαγωνισμού.

