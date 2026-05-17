Παρά τα προγνωστικά, η Dara από την Βουλγαρία κατέκτησε την πρώτη θέση στην Eurovision 2026 με το Bangaranga, το οποίο υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος.

Μάλιστα, αμέσως μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, ο Έλληνας συνθέτης έκανε τις πρώτες δηλώσεις στους Έλληνες δημοσιογράφους που έδωσαν το «παρών» στη χώρα που διοργάνωσε φέτος το μουσικό ευρωπαϊκό διαγωνισμού.

Εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά μ’ αυτή την πρώτη του νίκη στην Eurovision, ο Δημήτρης Κοντόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος! Δεν έχω να πω κάτι αυτή τη στιγμή. Τα συναισθήματα μου είναι εν βρασμώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ σε όλους. Είχα ένα μικρό αίσθημα αλλά δεν είμαι 100% πεπεισμένος για τη νίκη.

Θα τα πούμε άλλη στιγμή. Αυτή τη στιγμή… Bangaranga είστε όλοι σας! Όλοι σας, Bangaranga είσαστε».

Η Dara έχει εξηγήσει ότι η λέξη «Bangaranga» συμβολίζει την ελευθερία, την ενέργεια και την αίσθηση του να αφήνεσαι τελείως στον εαυτό σου, χωρίς φόβο.

Σε συνέντευξή της στο BBC, η DARA ανέφερε: «Είναι ένα συναίσθημα πως όλα θα πάνε καλά, ότι όλα είναι πιθανά. Δίνω μία μάχη με το άγχος και ένα πράγμα που με βοήθησε ήταν η συζήτηση που έκανα με τον εαυτό μου και τον ρωτούσα “ποια είναι η αξία σου;” και βρήκα ότι το να είσαι ο εαυτός σου και να παραμένεις αυθεντικός είναι το πιο ισχυρό πράγμα.

Και το να είσαι τολμηρός, να διαλέγεις το στιλ σου. Νομίζω ότι αυτό το συναίσθημα μπορεί να ξυπνήσει στον καθένα αν πει “δεν το κάνω για την αποδοχή, το κάνω επειδή αυτό είμαι εγώ”».

