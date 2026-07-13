Μια άκρως συγκινητική στιγμή θα μοιραστούν πολύ σύντομα ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου. Ο γνωστός καλλιτέχνης και η δημοσιογράφος, αν και έχουν τραβήξει χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, ενώνονται ξανά για χάρη του 9χρονου γιου τους.

Το πρώην ζευγάρι πρόκειται να βαφτίσει τον μικρό σε μια όμορφη τελετή που έχει προγραμματιστεί για τις 22 Ιουλίου στη Ναύπακτο.

Ο μικρός θα πάρει το όνομα Θανάσης, προς τιμήν του πατέρα του γνωστού τραγουδιστή, ενώ νονά θα είναι η αδελφή του, Γιώτα Κοργιαλά. Η βάπτιση αναμένεται να έχει έντονο οικογενειακό χαρακτήρα, με αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού να δίνουν το «παρών» στη σημαντική αυτή ημέρα.

Η Φωτεινή Ψυχίδου μίλησε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» για τη σημασία που έχει για την ίδια το μυστήριο της βάπτισης, εξηγώντας γιατί επέλεξαν να πραγματοποιηθεί τώρα.

«Πιστεύω πάρα πολύ στο μυστήριο της βάπτισης, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι σημαντική η μύηση του παιδιού στην Ορθοδοξία και θα ήθελα να το θυμάται και να μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη του. Έτσι ακριβώς έγινε και με τη μεγάλη μου κόρη, την Ιόλη, που θυμάται ακόμα τη βάπτισή της», ανέφερε χαρακτηριστικά η γνωστή δημοσιογράφος.

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