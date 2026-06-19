Συνέντευξη στο Happy Day και στη Χριστιάνα Κοχλατζή παραχώρησε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοτταρίδης και μίλησε για την πορεία του στην τηλεόραση, την πατρότητα και τη σχέση του σήμερα με τη δημοσιογράφο, Εύη Φραγκάκη.

Ο Δημήτρης Κοτταρίδης ανέφερε: «Καταλαβαίνω ότι πάρα πολλοί μπαμπάδες αναγκάζονται να είναι του Σαββατοκύριακου γιατί αυτή είναι η δουλειά τους, τι να κάνεις… Εγώ προσπαθούσα πάντα να μην είμαι. Και όχι από υποχρέωση, αλλά επειδή το ήθελα κι εγώ. Δηλαδή να το ζω. Και τώρα που έχουμε τη μικρή, που είναι 3,5 ετών, το ξαναζείς όλο αυτό! Έχεις τον μεγάλο ο οποίος, νιώθεις ότι έχει μεγαλώσει, ανοίγει τα φτερά του, φεύγει σε λίγο καιρό, δίνει πανελλήνιες… Και έχει έρθει να αντικαταστήσει όλο αυτό το οποίο σου φεύγει απ’ το σπίτι, ουσιαστικά, η μικρή.

Είχα στο πλάνο μου, μόλις ο γιος μου έφευγε στο πανεπιστήμιο, να έφευγα στις Σπέτσες και να ζούσα εκεί. Και το Σαββατοκύριακο μου κόλλαγε, δηλαδή εντάξει, θα ‘μουνα 3-4 μέρες στις Σπέτσες, θα γυρνούσα, θα ‘κανα κι εγώ την εκπομπή του Σαββατοκύριακου… Άλλαξαν αυτά. Δεν το περίμενα, όχι, δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά ήταν τόσο ευχάριστο και τόσο ωραίο αυτό… Είναι πολύ γλυκά και νομίζω σε αναζωογονούν. Ξέρεις, δεν μπορούσα να το καταλάβω εγώ παλιά, αλλά …Και το να ξαναζείς… Έχει και την κούραση. Εντάξει. Γιατί δεν έχω τις ίδιες φυσικές αντοχές που είχα με τον Σταύρο».

Ο Δημήτρης Κοτταρίδης μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε με την πρώην σύζυγό του, δημοσιογράφο, Εύη Φραγκάκη το διαζύγιό τους ως προς το παιδί τους. «Ήμασταν από πάνω του. Δηλαδή ό,τι και να γίνεται σε ένα ζευγάρι, αν είναι και οι δύο γονείς από πάνω… Με τον Σταύρο δηλαδή το περάσαμε κι εμείς. Πέσαμε πολύ από πάνω και τον στηρίξαμε… Εντάξει, τώρα έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια κιόλας. Περνάει με τον καιρό. Όλα αυτά φτιάχνουν» είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στα γενέθλια του γιου τους πάντα βρίσκονται για να τρώνε σε οικογενειακό τραπέζι.

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Θυμίζουμε ότι ο γιος της Εύης Φραγκάκη και του Δημήτρη Κοτταρίδη ήρθε στη ζωή το 2009 και το 2012 το ζευγάρι αποφάσισε να πάρει διαζύγιο.

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