Στη Βενετία βρέθηκε ο Δημήτρης Λαγούτης, συμμετέχοντας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της πόλης, με αφορμή τη συμμετοχή του στη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» του Σταύρου Μαρκουλάκη.

Ο νεαρός ηθοποιός ταξίδεψε στην Ιταλία για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, η οποία συμμετέχει στο διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti Corti. Η συγκεκριμένη ενότητα του Φεστιβάλ Βενετίας επικεντρώνεται σε νέες κινηματογραφικές προσεγγίσεις και δημιουργούς που παρουσιάζουν τη δική τους ματιά στη σύγχρονη έβδομη τέχνη.

Για την εμφάνισή του στο red carpet, ο Δημήτρης Λαγούτης έκανε μια fashion επιλογή που ξεχώρισε. Επέλεξε δημιουργία του ελληνικού brand Deux Hommes, με ένα ιδιαίτερο ασπρόμαυρο σύνολο που διαφοροποιήθηκε αισθητά από το κλασικό ανδρικό κοστούμι.

Αφήνοντας στην άκρη την αυστηρή αισθητική του παραδοσιακού formalwear, ο Δημήτρης Λαγούτης υιοθέτησε μια πιο σύγχρονη και fashion-forward προσέγγιση.

Η αντίθεση του ασπρόμαυρου με την ανάλαφρη, ρομαντική υφή της δαντέλας δημιούργησε ένα θεατρικό, αλλά ισορροπημένο αποτέλεσμα, χαρίζοντας μια διαφορετική νότα στο ανδρικό red carpet στιλ του Φεστιβάλ Βενετίας.

Πηγή φωτογραφιών: instagram.com