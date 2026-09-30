Ο Δημήτρης Λαγούτης είναι ο μεγαλύτερος γιος των ηθοποιών Μυρτώς Αλικάκη και Πέτρου Λαγούτη και πρόσφατα βρέθηκε στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, με αφορμή τη συμμετοχή του στη μικρού μήκους ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο» του Σταύρου Μαρκουλάκη.

Η πρόσφατη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Βενετίας

Ο 24χρονος ηθοποιός που ακολουθεί τα βήματα των γονιών του ταξίδεψε στη Βενετία για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας, η οποία επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τμήμα Orizzonti Corti, μία από τις ενότητες του ιστορικού κινηματογραφικού φεστιβάλ που στρέφει το βλέμμα της σε νέες τάσεις και δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου.

Για την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Βενετίας, ο Δημήτρης Λαγούτης επέλεξε ένα ιδιαίτερο total white look του ελληνικού brand Deux Hommes. Το σύνολο ξεχώριζε χάρη στη μακριά λευκή γραμμή του επάνω μέρους και κυρίως στις περίτεχνες δαντελένιες λεπτομέρειες που κάλυπταν ασύμμετρα το μπροστινό μέρος, δημιουργώντας ενδιαφέρουσα αντίθεση με το μαύρο παντελόνι και τα μαύρα δερμάτινα παπούτσια.

Μακριά από την κλασική λογική του κοστουμιού που κυριαρχεί στα κινηματογραφικά red carpets, η εμφάνιση είχε έναν πιο σύγχρονο και fashion-forward χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα ήταν θεατρικό χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Δημήτρης Λαγούτης, Σταύρος Μαρκουλάκης, Αναστασία Γαλερού – Βλάσση, Amaury Foucher

Η σχέση με τους γονείς του

Ο Δημήτρης Λαγούτης είναι ο μεγαλύτερος γιος του Πέτρου Λαγούτη και της Μυρτώς Αλικάκη, οι οποίοι υπήρξαν ζευγάρι για περίπου μία δεκαετία και χώρισαν το 2011. Έχει έναν μικρότερο αδελφό, τον Γιωργή, ο οποίος είναι σήμερα 20 ετών. Παρά το διαζύγιο των γονιών του, η οικογένεια διατηρεί άριστες και εξαιρετικά υποστηρικτικές σχέσεις.

Πρόσφατα, σε κοινή συνέντευξη με την οικογένειά του, αποκάλυψε ότι συγκατοικεί με τον πατέρα του, Πέτρο Λαγούτη. Μέχρι τότε έμενε με τη μητέρα του, με την οποία επίσης μοιράζεται μια πολύ δεμένη σχέση.

Πριν ασχοληθεί αποκλειστικά με την υποκριτική, είχε δώσει Πανελλήνιες και είχε περάσει στο τμήμα Διατροφολογίας στη Θεσσαλονίκη (Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος). Παρακολούθησε μάλιστα τα πρώτα μαθήματα διαδικτυακά λόγω της πανδημίας, αλλά η περίοδος του εγκλεισμού τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η πραγματική του αγάπη ήταν το θέατρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris (@dimitrislagoutis)

Ο Πέτρος Λαγούτης έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τα πρώτα βήματα του γιου του στον χώρο της υποκριτικής, αλλά και για τις δυσκολίες που συνάντησε. Όπως είχε αποκαλύψει, ο Δημήτρης αποβλήθηκε από το Θέατρο Τέχνης, επειδή συμμετείχε σε τηλεοπτικό γύρισμα για τη σειρά «Έτερος Εγώ».

«Ο Δημήτρης τελείωσε το πρώτο έτος του Θεάτρου Τέχνης, όμως επειδή έκανε έναν μικρό ρόλο στο “Έτερος Εγώ”, τον έδιωξαν. Θεωρώ λάθος το 2022 να προτιμούν οι σχολές να δουλεύουν τα παιδιά στα μπαρ, αντί να κάνουν κάτι που είναι μέρος της δουλειάς τους», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο γνωστός ηθοποιός.

Παρά τις δυσκολίες, ο Πέτρος Λαγούτης έχει τονίσει πως, τόσο εκείνος όσο και η Μυρτώ Αλικάκη, ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να χαράξουν τη δική τους πορεία, χωρίς να επηρεάζονται από τη δική τους καριέρα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris (@dimitrislagoutis)

«Ο Δημήτρης είναι vegan και με έχει επηρεάσει κι εμένα, ενώ ο μικρός μου γιος ασχολείται με το ποδόσφαιρο και κάνει τη δική του σοβαρή προσπάθεια», είχε αναφέρει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του.

Η προσωπική ζωή του Δημήτρη Λαγούτη χαρακτηρίζεται από ένα χαμηλό προφίλ, καθώς ο νεαρός ηθοποιός επιλέγει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης κυρίως μέσα από την επαγγελματική του πορεία.

Τα πρώτα βήματα στον χώρο της υποκριτικής

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris (@dimitrislagoutis)

Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να χαράζει τη δική του επαγγελματική πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τέχνης.

Ο Δημήτρης Λαγούτης έχει κάνει το τηλεοπτικό του ντεμπούτο συμμετέχοντας στο τελευταίο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Παράλληλα, εντάχθηκε στο καστ των νέων επεισοδίων της αγαπημένης κωμικής σειράς «Το Σόι σου», όπου υποδύεται το αγόρι της Χαράς.

Επίσης συμμετείχε στην παράσταση «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» του διεθνούς φήμης δημιουργού Δημήτρη Παπαϊωάννου στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΚΠΙΣΝ), μια συνεργασία την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως ένα «τεράστιο σχολείο».

Όσο για το αν τον έχουν επηρεάσει τα σχόλια ότι έγινε ηθοποιός λόγω των γονιών του, δείτε τι απάντησε ο ίδιος στο βίντεο που ακολουθεί:

Λίγα λόγια για την ταινία «Τροπικός του Θρηνούντος Γκέκο»

Η νέα μικρού μήκους ταινία του Σταύρου Μαρκουλάκη έχει διάρκεια 19 λεπτά και αποτελεί συμπαραγωγή Ελλάδας, Γαλλίας και Ολλανδίας.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο 18χρονος Γιώργος, ο οποίος ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το χωριό του στην Κρήτη προκειμένου να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Λίγο πριν φύγει, όμως, η γνωριμία του με έναν νεαρό άνδρα ξυπνά μέσα του μια επιθυμία που έρχεται σε σύγκρουση με όσα θεωρούσε μέχρι τότε δεδομένα για τη ζωή και το μέλλον του.

Με φόντο τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Κρήτη, η ταινία εξερευνά ζητήματα γύρω από την επιθυμία, την ταυτότητα και την ελευθερία, αλλά και τη σύγκρουση μιας νέας γενιάς με τις κοινωνικές προσδοκίες και τις παραδόσεις που εξακολουθούν να καθορίζουν τη ζωή στην ελληνική επαρχία.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βενετίας, μαζί με τον Δημήτρη Λαγούτη πρωταγωνιστούν οι: Αμορί Φουσέ, Αναστασία Γαλερού – Βλάσση, Κώστας Βέγγος, Χριστίνα Μαθιουδάκη, Ορφέας Μακρής, Ραφαέλα Μπελενιώτη, Γιάννης Κουτράκης, Αλέξανδρος Αγγελάκης και Φιλιώ Μυλωνάκη.

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