Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου συνεχίζουν να κάνουν κοινές εμφανίσεις, συνδυάζοντας επαγγελματική συνεργασία και προσωπική σχέση.

Το ζευγάρι στηρίζει πάντα φίλους και συνεργάτες σε κοσμικές εκδηλώσεις.

Αυτή τη φορά, βρέθηκαν μαζί στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σπύρου Πετρουλάκη, Καθαρμός.

Ο συγγραφέας, που στο παρελθόν συνεργάστηκε με το ζευγάρι στην επιτυχημένη σειρά Σασμός, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο του, ενώ η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ήταν εκεί για να τον στηρίξει.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό total black look, συνδυάζοντας ημιδιάφανο top και μαύρο παντελόνι, ενώ ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα κόκκινο leather jacket.

Η σχέση του ζευγαριού με τον Σπύρο Πετρουλάκη είναι ιδιαίτερη, καθώς η συνεργασία τους στη σειρά Σασμός στάθηκε η αφορμή για να γνωριστούν και να ερωτευτούν.

Από τότε έχουν συνεργαστεί και στο θέατρο, παρουσιάζοντας την παράσταση Ζωρζ & Φρέντρικ: Ποιητές του Ονείρου στο Ηρώδειο, που αναδείκνυε τη σχέση του Φρεντερίκ Σοπέν με τη Γεωργία Σάνδη.

Ενώ τώρα, το ζευγάρι πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega, Μια Νύχτα Μόνο, όπου συνεχίζει να εντυπωσιάζει ως ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής τηλεόρασης.

