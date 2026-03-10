Στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Τελευταία κλήση» βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Το ζευγάρι που είναι μαζί τόσο στην πραγματική ζωή όσο και τηλεοπτικά μέσα από την επιτυχημένη σειρά «Μία νύχτα μόνο», εμφανίστηκε αγκαλιά μπροστά στις κάμερες, ενώ ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

«Είναι σωστός κριτής απέναντί μου η Μαριλίτα Λαμπροπούλου. Εγώ με τον εαυτό μου δεν μπορώ παρά να είμαι αυστηρός και χαλαρός ταυτόχρονα. Πιστεύω μία ισορροπία είναι πάντα θεμιτή» είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Λάλος στην κάμερα της εκπομπής.

Καλεσμένος στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Δημήτρης Λάλος μίλησε για τον ρόλο του, τον Οδυσσέα Χαριτάκη στην σειρά, Μία νύχτα μόνο, λέγοντας: «Δεν έχει όλα τα εργαλεία, για να εκφράσει τα συναισθήματά του. Ο μόνος τρόπος που ξέρει, είναι να επέμβει και να μιλήσει για οικονομικά. Οι πληγές του είναι βαθιές, γι’ αυτό συμπεριφέρεται έτσι. Θα δούμε τη μεταστροφή του».

Αυτό, όπως εξήγησε, έχει να κάνει με το παρελθόν του. Σχετικά με την οικονομική πρόταση που κάνει στην Αρετή (την οποία υποδύεται η Μαριλίτα Λαμπροπούλου), με αντάλλαγμα μία νύχτα μαζί του, ανέφερε ότι ο χαρακτήρας του προσπαθεί να την τεστάρει κι όταν τελικά αυτή δέχεται, απογοητεύεται, γιατί δεν το περίμενε.

«Απογοητεύτηκε ο χαρακτήρας μου όταν τα πήρε, δεν το περίμενε. Αποκαλύπτεται τώρα και τώρα θα καταλάβει ότι ήθελε τα χρήματα για το παιδί. Εμείς ως εταιρεία θέλαμε αποκλειστικότητα κι εκείνη έκρυψε ότι έχει παιδί, για να πάρει τη δουλειά. Και το ένα φέρνει το άλλο. Μεμονωμένα έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά η σχέση που έχουμε με τη Μαριλίτα και η σχέση που έχουν οι δύο χαρακτήρες μας, δεν έχει… καμία σχέση», πρόσθεσε.

