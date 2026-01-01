Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου υποδέχθηκαν μαζί το 2026.

Πιο συγκεκριμένα, το ερωτευμένο ζευγάρι, που φέτος πρωταγωνιστεί στην επιτυχημένη σειρά «Μια νύχτα μόνο», επέλεξε να κάνει ρεβεγιόν στην ταράτσα γνωστού ξενοδοχείου της Αθήνας με θέα την Ακρόπολη.

Αρχικά, ο Δημήτρης Λάλος δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία με την Μαριλίτα Λαμπροπούλου, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Περιμένοντας να υποδεχτούμε τον καινούργιο χρόνο… Καλή χρονιά σε όλους με αγάπη».

Κατόπιν, η Μαριλίτα Λαμπροπούλου κοινοποίησε ένα χιουμοριστικό βίντεο, στο οποίο βλέπουμε τους δυο τους να χορεύουν, υποδεχόμενοι τη νέα χρονιά.

Η ηθοποιός έγραψε λιτά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «2026! Καλή Χρονιά».

