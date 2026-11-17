Γονείς ετοιμάζονται να γίνουν ο Δημήτρης Λιακόπουλος και η σύντροφός του, Μόσχα Χατζηευσταθίου, βιώνοντας μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη φάση στη ζωή τους. Ο αγαπημένος ηθοποιός, τον οποίο απολαμβάνουμε τη φετινή σεζόν στον ρόλο του Γιαννιού στη σειρά «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», περιμένει το πρώτο του παιδί, με τα ευχάριστα νέα να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Την αποκάλυψη έκανε η ίδια η Μόσχα Χατζηευσταθίου μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα τρυφερό στιγμιότυπο όπου ποζάρει με εμφανώς φουσκωμένη κοιλίτσα.

Πάνω στην κοιλιά της έχει ζωγραφιστεί η φράση «Loading 40% Liakopoulaki», αποκαλύπτοντας με έναν ιδιαίτερα χαριτωμένο τρόπο ότι περιμένουν το μωρό τους.

Η Μόσχα Χατζηευσταθίου συνόδευσε τη φωτογραφία με μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση, εκφράζοντας τη χαρά και την προσμονή της για τον ερχομό του παιδιού τους. «Ό,τι και να γίνει, θα ‘μαι κάπου εκεί κοντά να με κρατάς. Όλο το χωριό κι όλο το σπίτι σου θα είμαι, αν ρωτάς. Περιμένοντας το Λιακοπουλακι μας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Λιακόπουλος

Ο Δημήτρης Λιακόπουλος είναι ένας ηθοποιός με μακρά παρουσία στην ελληνική τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο. Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Οκτωβρίου 1984 και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Παύλου Δούκα στη δραματική σειρά «Έρωτας», η οποία προβλήθηκε από το 2005 έως το 2008.

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Στη συνέχεια συμμετείχε σε αρκετές δημοφιλείς τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων οι σειρές «Λάκης ο γλυκούλης», «Η Πολυκατοικία», «Κλεμμένα Όνειρα» και «Daddy Cool». Στην πορεία της καριέρας του πρωταγωνίστησε επίσης στις σειρές «Ο άντρας των ονείρων μου!» και «Τρία Μίλια», ενώ συμμετείχε και στις παραγωγές «Έχω παιδιά» και «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», όπου υποδύεται τον Γιαννιό.

Η Μόσχα Χατζηευσταθίου είναι επίσης ηθοποιός, γεννημένη στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου 1996. Είναι απόφοιτη της Δραματικής Σχολής του Πειραϊκού Συνδέσμου και έκανε τα πρώτα της τηλεοπτικά βήματα μέσα από τη δημοφιλή κωμική σειρά του Alpha «Έλα στη θέση μου», στην οποία συμμετείχε κατά την περίοδο προβολής της.

Πιο πρόσφατα εμφανίστηκε στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» του Mega, συνεχίζοντας την παρουσία της στην ελληνική τηλεόραση.

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