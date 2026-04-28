Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε ανοιχτά για την πρώτη του επαφή με την Μπέττυ Μαγγίρα και τη συνεργασία τους στην τηλεοπτική εκπομπή «Ποιος είναι πρωινιάτικα».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι στην αρχή δεν υπήρχε ιδιαίτερη “χημεία” ανάμεσά τους, καθώς – όπως είπε – η Μπέττυ Μαγγίρα αρχικά είχε εκφράσει επιφυλάξεις, θεωρώντας πως δεν ταιριάζουν τηλεοπτικά.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, εκείνη την περίοδο είχε ακουστεί πως «δεν κολλάει με αυτόν», ωστόσο τελικά τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά μέσα από τα δοκιμαστικά και τη συνεργασία τους.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε προηγούμενη ουσιαστική γνωριμία μεταξύ τους, σημειώνοντας ότι η σχέση τους “χτίστηκε” μέσα από τη δουλειά και την καθημερινή επαφή στο πλατό, όπου τελικά κατάφεραν να βρουν κοινό κώδικα επικοινωνίας.

Σε μεταγενέστερες δηλώσεις του, ο Δημήτρης Μακαλιάς κράτησε πιο χαμηλούς τόνους, σχετικά με παλιές τηλεοπτικές εντάσεις και σχόλια που είχαν προκύψει, τονίζοντας πως δεν επιθυμεί να εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις μεταξύ συνεργατών ή πρώην συνεργατών.

Από την πλευρά της, η Μπέττυ Μαγγίρα έχει επίσης τοποθετηθεί δημόσια για παλαιότερες δηλώσεις της, διευκρινίζοντας πως η συζήτηση γύρω από τις τηλεοπτικές επιλογές δεν αφορά προσωπικά κάποιον, αλλά τον τρόπο που δομούνται οι τηλεοπτικές ομάδες και οι συνεργασίες στην ελληνική τηλεόραση.

