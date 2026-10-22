Την πρώτη του τηλεοπτική επιστροφή πραγματοποίησε ο Δημήτρης Μακρυνιώτης την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, συμμετέχοντας στην εκπομπή «Στούντιο στις 3», περίπου ενάμιση μήνα μετά την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο γνωστός pastry chef και σύζυγος της Βάσως Μαζωνάκη επέστρεψε στα τηλεοπτικά του καθήκοντα, παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του στο κοινό, ενώ παράλληλα προσπαθεί να βρει ξανά τους ρυθμούς του μέσα στο βαρύ πένθος που βιώνει η οικογένειά του.

Η επιστροφή του Δημήτρη Μακρυνιώτη στο «Στούντιο στις 3»

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δεν αναφέρθηκε καθόλου στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, παρά περιορίστηκε στο μαγειρικό κομμάτι χωρίς να εκμεταλλεύεται τον τηλεοπτικό χρόνο για να μιλήσει για τον θάνατο του τραγουδιστή. Μάλιστα, ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος του είπε: «Καλώς ήρθες μας έλειψες», με εκείνον να απαντά: «Καλώς σας βρήκα και εμένα μου λείψατε πολύ» και συνέχισε εξηγώντας την συνταγή.

H ανάρτηση του Δημήτρη Μακρυνιώτη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Λίγες ώρες μετά την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία κοινή φωτογραφία με τον καλλιτέχνη στην οποία φαίνονται να κολυμπούν κάτω από έναν καταρράκτη. Ο ίδιος μάλιστα, έγραψε το εξής συγκινητικό μήνυμα: «Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitrios Makriniotis Pastry chef (@dimitrios.makriniotis)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι παρά τη διαμάχη και τις εντάσεις της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη με τον τραγουδιστή, ανέκαθεν η σχέση του καλλιτέχνη με τον Δημήτρη Μακρυνιώτη υπήρξε παραδοσιακά πολύ καλή και οικογενειακή. Ο ίδιος ο chef είχε εξυμνήσει σε συνεντεύξεις του τις άριστες σχέσεις που διατηρούσε με τον τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι οι προσωπικές ή επαγγελματικές διαμάχες στον στενό κύκλο δεν επηρέαζαν τον δικό τους δεσμό.

govastiletto.gr -Δημήτρης Μακρυνιώτης: Ο έρωτας με τη Βάσω Μαζωνάκη, η σχέση με τον αδερφό της, Γιώργο και η παρουσία του στην κηδεία