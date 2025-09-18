Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις που αφορούν τον Γιώργο Μαζωνάκη, και η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 ήταν εκεί για να τον καταγράψει.
