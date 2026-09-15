Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης υπήρξε ένας από τους πιο αθόρυβους, αλλά πιο ουσιαστικούς στυλοβάτες της οικογένειας Μαζωνάκη στις πρόσφατες, εξαιρετικά δύσκολες στιγμές.

Ο γνωστός pastry chef, ο οποίος βρίσκεται στο πλευρό της Βάσως Μαζωνάκη εδώ και μια δεκαετία, απέδειξε τι σημαίνει οικογενειακή αφοσίωση, επιλέγοντας τον δρόμο της απόλυτης διακριτικότητας, της σιωπής και της έμπρακτης στήριξης, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μακρυνιώτης

Ο Δημήτρης Μακρυνιώτης είναι ένας από τους πιο καταξιωμένους και αναγνωρίσιμους Έλληνες pastry chefs, με έντονη τηλεοπτική και ψηφιακή παρουσία. Παρά το γεγονός ότι έκανε στροφή στην καριέρα του σε ηλικία 35 ετών, σπούδασε σε κορυφαίες σχολές ζαχαροπλαστικής στην Αθήνα και το Παρίσι, καταφέρνοντας γρήγορα να ξεχωρίσει για τη δημιουργικότητά του.

Σήμερα, είναι ο ιδιοκτήτης του premium all-day spot Routina στη Γλυφάδα, ενώ αυτή την περίοδο εργάζεται καθημερινά στην εκπομπή «Studio στις 3» στον ΣΚΑΪ, στο πλευρό της Νάνσυ Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου.

Προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια, καθώς είναι αδελφός της γνωστής και επιτυχημένης στιχουργού Αγγελικής Μακρυνιώτη.

Ένας έρωτας δέκα ετών με τη Βάσω Μαζωνάκη

Η σχέση του Δημήτρη Μακρυνιώτη με τη Βάσω Μαζωνάκη ξεκίνησε το 2016. Από την πρώτη στιγμή, το ζευγάρι επέλεξε να προστατεύσει την προσωπική ζωή του.

Αν και πρόκειται για δύο αναγνωρίσιμα πρόσωπα – εκείνος ένας από τους πιο επιτυχημένους σεφ της γενιάς του, και εκείνη η επί χρόνια μάνατζερ και «σκιά» του αδερφού της – κράτησαν τη σχέση τους μακριά από περιττές κοσμικότητες.

Όσοι τους γνωρίζουν, κάνουν λόγο για ένα βαθύ και ώριμο έρωτα, που δοκιμάστηκε αλλά άντεξε, ακόμα και όταν η καθημερινότητά τους ήρθε αντιμέτωπη με έντονες οικογενειακές αναταράξεις και δικαστικές διαμάχες στο εσωτερικό της οικογένειας Μαζωνάκη.

Σε κάθε δύσκολη καμπή, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης παρέμενε ο σταθερός βράχος της συντρόφου του.

Η στενή σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Για πολλά χρόνια, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης διατηρούσε μια εξαιρετική, στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η πιο χαρακτηριστική τοποθέτησή του για τον καλλιτέχνη έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024, στην τηλεοπτική εκπομπή «Buongiorno» του Mega, όταν ρωτήθηκε για τη δικαστική διαμάχη της συντρόφου του με τον αδερφό της. Τότε, ο γνωστός σεφ είχε δηλώσει με απόλυτη ειλικρίνεια και συναισθηματική φόρτιση:

«Ο καλύτερος Έλληνας καλλιτέχνης για μένα και ο καλύτερος φίλος που είχα ποτέ!».

Όταν η ρήξη ανάμεσα στα δύο αδέρφια βάθυνε, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης επέλεξε συνειδητά την οδό της σιωπής.

Σεβόμενος την πολυπλοκότητα των οικογενειακών δεσμών, κράτησε μια υποδειγματική στάση αξιοπρέπειας, προστατεύοντας τη σύντροφό του, χωρίς ποτέ να δυναμιτίσει το κλίμα ή να κάνει περαιτέρω δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία του στην κηδεία και το συγκινητικό «αντίο»

Ο ξαφνικός χαμός του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία μόλις 54 ετών, βύθισε στο πένθος το πανελλήνιο.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ο Δημήτρης Μακρυνιώτης ήταν εκεί, βρισκόμενος διαρκώς ένα βήμα πίσω από τη Βάσω Μαζωνάκη.

Η παρουσία του χαρακτηρίστηκε από απόλυτη σοβαρότητα. Απέφυγε τις κάμερες και τις δηλώσεις, εστιάζοντας αποκλειστικά στο να προσφέρει συναισθηματική και σωματική στήριξη στη σύντροφό του και την οικογένειά της, οι οποίοι ήταν συντετριμμένοι.

Λίγες ώρες μετά την ταφή, ο γνωστός σεφ έσπασε τη σιωπή του με μια εξαιρετικά συγκινητική ανάρτηση στα social media. Επιλέγοντας μια παλιά, κοινή φωτογραφία τους από ξέγνοιαστες καλοκαιρινές στιγμές, έγραψε:

«Καλό ταξίδι Γιώργο… Σε δροσερά νερά που τόσο αγαπούσες…».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitrios Makriniotis Pastry chef (@dimitrios.makriniotis)

Ήταν ένας αποχαιρετισμός γεμάτος νόημα, που απέδειξε ότι μπροστά στον θάνατο και την απώλεια, οι όποιες γήινες διαφορές παραμερίζονται, δίνοντας τη θέση τους στην κοινή μνήμη των όμορφων στιγμών.

Τους δύο άντρες, τους συνέδεε μια στενή φιλία. Ο τραγουδιστής συνήθιζε να μοιράζεται πολλά βίντεο μέσα από τα social media με τον Δημήτρη Μακρυνιώτη, όταν βρίσκονταν στην κουζίνα του σπιτιού του στη Βούλα, όπου έφτιαχναν μαζί λαχταριστές συνταγές.

Η τελευταία ανάρτηση της Βάσως Μαζωνάκη

Στο μεταξύ, η τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει η αδερφή του Γιώργου, Βάσω Μαζωνάκη, είναι τον Αύγουστου του 2018 και απεικονίζει τους δύο φίλους να απολαμβάνουν το φαγητό τους μετά το μπάνιο στη θάλασσα. «Μπρος γκρεμός @georgemazonakis και πίσω ρέμα @dimitrios.makriniotis ;;;;;; Όχι πείτε μου ;;;», γράφει χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

govastiletto.gr – Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί ο γαμπρός του, Δημήτρης Μακρυνιώτης δεν έκανε καμία ανάρτηση μετά τον θάνατό του