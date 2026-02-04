Πλήθος επωνύμων βρέθηκαν το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στο Παλλάς προκειμένου να παρακολουθήσουν την κορυφαία μουσική παράσταση «5 Λαϊκές Μορφές Με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν» του Σταύρου Ξαρχάκου με έργα των Μάρκου Βαμβακάρη, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάνου Χατζιδάκι.

Στο επίκεντρο της παράστασης βρέθηκαν οι μοναδικές, λεπτοδουλεμένες ενορχηστρώσεις του Μαέστρου, ο οποίος καταφέρνει όχι μόνο να αναδείξει τις δικές του συνθέσεις αλλά και να φωτίσει, με βαθύ σεβασμό και καλλιτεχνική τόλμη, έργα των άλλων μεγάλων δημιουργών.

Σταύρος Ξαρχάκος

Τη μουσική παράσταση παρακολούθησαν από τις πρώτες θέσεις ο εφοπλιστής Δημήτρης Μελισσανίδης με την πάντα κομψή σύζυγό του, Τζένη Μελισσανίδη. Αυτή ήταν μία σπάνια κοινή εμφάνιση του ζευγαριού δεδομένου ότι και οι δύο είναι άνθρωποι χαμηλών τόνων.

Να σημειώσουμε πως το 2024, ο Δημήτρης Μελισσανίδης αποχώρησε από την ΠΑΕ ΑΕΚ, μεταβιβάζοντας τα ηνία στον εφοπλιστή Μάριο Ηλιόπουλο, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο για την ομάδα.

Τζένη Μελισσανίδη-Δημήτρης Μελισσανίδης

Στην ίδια εκδήλωση το παρών έδωσαν επίσης: η Μιμή Ντενίση με την αδερφή της, Σοφία, ο Νίκος Χατζηνικολάου με τη σύζυγό του, Κρίστη Τσολακάκη, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος με το γιο του, Γιώργο και η σύζυγος του Σταύρου Ξαρχάκου, Ηρώ Σαΐα.

Μιμή Ντενίση με την αδερφή της, Σοφία

Νίκος Χατζηνικολάου – Κρίστη Τσολακάκη

Ευάγγελος Μυτιληναίος με το γιο του, Γιώργο – Ηρώ Σαΐα

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – O Δημήτρης Μελισσανίδης κέρασε όλο το μαγαζί όπου εμφανίζονται Ρέμος – Φουρέιρα μετά τη νίκη της ΑΕΚ