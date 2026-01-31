Σε αιχμηρά σχόλια για τον Γιώργο Λιάγκα προχώρησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μέσα από τον λογαριασμό του στο «Χ», μετά από όσα ειπώθηκαν για εκείνον στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα, μια χρήστης του «Χ» σχολίασε στον Ουγγαρέζο: «Σε υποστήριξε ο Λιάγκας όμως. Μόλις την άνοιξα ήσουν το θέμα τους», με τον ίδιο να απαντά: «Ο Κουσουλός ήταν το θέμα τους, αλλά μιλούσαν (πάλι) για μένα από ‘απέναντι’. Όσο για τον Λιάγκα, με προσβάλλει να με υποστηρίζει».

Η αντίδραση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με προηγούμενα σχόλια στο «Πρωινό» και με όσα είχε πει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά την πρόσφατη συμμετοχή του στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

Τότε είχε εκφράσει την έντονη διαφωνία του για τον τρόπο που ο Πάνος Κατσαρίδης σχολίασε την Ελίνα Παπίλα, αλλά και για την αίσθηση αδικίας που νιώθει στον χώρο εργασίας του, καθώς βλέπει συναδέλφους με λιγότερη ή καθόλου εμπειρία να προχωρούν επαγγελματικά, αναλαμβάνοντας δικές του εκπομπές.

Govastiletto.gr – Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Άκουσα πολλά φέτος και δεν αντέδρασα για 9 στα 10 από αυτά»