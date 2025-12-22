Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, στο πλαίσιο του ραδιομαραθωνίου παραχώρησε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

«Έχω χαλάσει σχέσεις επειδή δεν μας στήριξαν στον ραδιομαραθώνιο. Και αντίστοιχα έχω φτιάξει και σχέσεις, επειδή ήρθαν στον ραδιομαραθώνιο. Σπάει η φωνή μου και είμαι συγκινημένος», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η συγκίνηση είναι διαρκής, σπάω, κλαίω συνέχεια, όχι μόνο εδώ, έχω γίνει πιο ευσυγκίνητος. Δεν με πειράζει, το παραδέχομαι, το έχω κάνει δικό μου. Ο Ουγγαρέζος του 2025 ήταν ένας άνθρωπος που άκουσε πολύ, δέχτηκε, δεν αντέδρασε πολύ, παρόλο που μπορεί να φαίνεται το αντίθετο, δεν έχω αντιδράσει για 9 στα 10 από αυτά που νομίζετε ότι έχω αντιδράσει».

