Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και απάντησε, μεταξύ άλλων, για την κόντρα του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.

Ο γνωστός ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι αν τυχόν βρίσκονταν στην ίδια εκδήλωση, δε θα πήγαινε να του μιλήσει και θεωρεί πως ο παρουσιαστής του Mega κυνηγάει φαντάσματα.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης δήλωσε: «Να πάω εγώ να του μιλήσω; Δεν έχω λόγο να πάω. Δεν θα πω γεια. Δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στενοχωρεί γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι ο μοναδικός δηλαδή… Δεν είναι δουλειά να τα χώνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή, στα πάντα. Δηλαδή, είναι ο τρόπος που κάνεις την κριτική. Και να την κάνει όπως θέλει, όπως γουστάρει. Απλά, ο Δημήτρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ, ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικός σε αυτό που κάνει. Είναι εργαλείο ο Δημήτρης… Ευφυής. Και στην εκπομπή του στο ραδιόφωνο πολύ έξυπνος, πολύ αστείος και τέτοια».

Λίγες ώρες αργότερα, ήρθε η απάντηση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος έγραψε στο προσωπικό προφίλ του στο Facebook:

«Γιάννης (πάλι) έξαλλος στον Λιάγκα, επεισόδιο 3255 «Αυτό που δεν είχε ιδέα τίνος είναι η εκπομπή».

Στην αρχή της σεζόν, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έδωσαν τέλος στη φιλία τους, όταν ο δεύτερος σχολίασε ότι δεν του αρέσει η επιλογή να μπει ο ηθοποιός στη θέση του παρουσιαστή στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα».

govastiletto.gr – Δημήτρης Ουγγαρέζος: Η απάντηση – φωτιά στον Αρναούτογλου και το κύμα αγάπης από τους ακροατές