Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε, το πρωί της Πέμπτης 12/2, ένα ακόμα αιχμηρό σχόλιο στο «Buongiorno» αναφ0ρικά με την επιλογή του Κώστα Τσουρού να παραμείνει στην εκπομπή του, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει.

«Αυτό που λένε οι αγαπημένοι μου συνάδελφοι, που λένε ότι πλήττει επικοινωνιακά τον Κώστα Τσουρό. Ο Κώστας πλήττει τον εαυτό του. Γιατί φαίνεται, και ας μην ισχύει, ότι θέλει πάσει θυσία να έχει εκπομπή έστω και αν διαρκεί 15′. Γιατί συγκρίνεται με την Τατιάνα Στεφανίδου που έθεσε εαυτόν στη διάθεση του καναλιού, και είπε “αν είναι να συνεχίσω να κάνω αυτά τα νούμερα, αν θέλετε κόψτε με”. Επειδή απαξιώνεται και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, θα έπρεπε να πουν “αφήστε μας” να σταματήσει η εκπομπή. Μα είναι και Φεβρουάριος, πέντε μήνες μένουν», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Οι πληροφορίες που θέλουν τον ΣΚΑΪ να μειώνει τη διάρκεια της εκπομπής «Το ‘Χουμε» συζητήθηκαν από τη Φαίη Σκορδά, τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και την ομάδα της εκπομπής «Buongiorno». Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στον αέρα του Mega, από εδώ και πέρα η εκπομπή του Κώστα Τσουρού θα διαρκεί μία ώρα και θα γίνει καθαρά ενημερωτική.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος έκανε το δικό του σχόλιο για τον Κώστα Τσουρό.

«Κι άλλο την μειώνουν την εκπομπή; Είναι η δεύτερη συρρίκνωση της εκπομπής, αυτή τη φορά είναι και μείωση χρόνου. Για την Τατιάνα λέγαμε – και το σεβαστήκαμε – ότι έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση του καναλιού. Αυτό δείχνει μια… “με το στανιό να παραμείνω στον αέρα” . Και από την άλλη δείχνει μια δυσφορία του καναλιού. Ε, πώς, αφού κόβουν, κόβουν…», είπε αρχικά ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Η Φαίη Σκορδά είπε σε αυτό το σημείο: «Συγγνώμη βρε Δημήτρη μου, όταν λέμε “κόβεται μια εκπομπή”, λέμε όλοι ότι δεν πρέπει να κόβεται, ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, ότι είναι άλλες εποχές. Το να το παλεύεις…».

«Το να είναι όμως κάτι στον αέρα και να μην τραβάει, ξέρω ‘γω…», δήλωσε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Στη συνέχεια, η Νάνσυ Νικολαΐδου σχολίασε: «Δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης με αυτήν την έννοια γιατί κατακερματίζεις τον χαρακτήρα της εκπομπής, δεν έχει περιθώριο ανάπτυξης».

Παρόλα αυτά, η Φαίη Σκορδά τόνισε: «Εγώ διαφωνώ πλήρως. Αυτό που γίνεται είναι “ψάχνω να βρω τον χαρακτήρα της εκπομπής. Όταν μία εκπομπή είναι λιγότερη ώρα μπορείς να έχεις πιο ωραίο και πυκνό περιεχόμενο, έχεις δυνατότητα επιλογής θεμάτων».

Τότε, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανέφερε: «Η εκπομπή του Κώστα Τσουρού άλλη εκπομπή ξεκίνησε, μετά έφυγαν συνεργάτες, άλλη εκπομπή συνέχισε, άλλη εκπομπή είναι, και άλλη εκπομπή θα γίνει. Εγώ, αν ήμουν ο Κώστας Τσουρός, θα έλεγα: “Αν δεν με θέλετε, πείτε το”. Και εννοείται να εξασφαλίσω, να εκμεταλλευτώ τη σχέση μου με το κανάλι και να εξασφαλίσω τους ανθρώπους μου. Αλλά, αφού δεν το θέλετε το ρημάδι, το έχετε κάνει τέσσερις εκπομπές».

Η Νάνσυ Νικολαΐδου υπογράμμισε επίσης: «Το πώς πιστεύεις κάτι έχει σημασία».

Αμέσως μετά, η Φαίη Σκορδά είπε: «Αυτό (που λέτε) έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέμε πάντα για τις εκπομπές, όταν οι εκπομπές στα μισά της χρονιάς, γιατί τα κανάλια δεν κάνουν υπομονή. Ε πώς;».

Κλείνοντας, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε: «Μα, εδώ δεν κάνουν υπομονή, εδώ τον υποτιμούν. Τον έχουν μεταλλάξει και εκείνος παραμένει εκεί πεισματικά».

