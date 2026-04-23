Σε μετωπική σύγκρουση εξελίσσεται η σχέση του Δημήτρη Ουγγαρέζου και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, προκαλώντας “σεισμό” στο διαδίκτυο. Η σπίθα που άναψε τη φωτιά ήταν τα καυστικά σχόλια του Αρναούτογλου στην πρωινή ραδιοφωνική του εκπομπή, τα οποία έθεσαν στο στόχαστρο την επαγγελματική διαδρομή του Ουγγαρέζου.

Τη δική του απάντηση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου έδωσε μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram Δημήτρης Ουγγαρέζος μετά τις δηλώσεις για την πορεία του στο ραδιόφωνο.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος αναδημοσιεύοντας τις επόμενες ώρες μηνύματα υποστήριξης, σε ένα από αυτά απάντησε: «Ρε Γρηγόρη, σ’ ευχαριστώ. Τόσα μηνύματα έχουμε να λάβουμε από τότε που είμαστε κ’ εμείς (οι καημένοι) πρώτοι».

Όσα είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο:

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο καημένος ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει, κάνε την προσπάθειά σου κι εσύ Δημήτρη μου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα να δει τι γίνεται για ποιό λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα Δημήτρη στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Το να σχολιάζεις όμως άλλους συναδέλφους απέναντι, αν σου άρεσε κάτι ή δε σου άρεσε δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε να δεις τι θα κάνεις εκεί, να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ, και άσε το τι κάνουμε εμείς. Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει γιατί τελικά οι δυο μας και όλοι μας δε μπορούμε να αρέσουμε ο ένας στον άλλον. Οπότε άσε αυτούς που μας ακούνε να βγάζουν εκείνοι συμπέρασμα και κοίτα να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

govastiletto.gr – Τα «καρφιά» του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Δημήτρη Ουγγαρέζο – Τον αποκάλεσε «καημένο»