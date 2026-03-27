Συγκλόνισε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με την αποκάλυψη για το δικό του σοβαρό τροχαίο, με αφορμή την ξαφνική αποχώρηση της Φαίης Σκορδά από την εκπομπή. Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο ένστικτο της μητέρας του, η οποία είχε προαισθανθεί το κακό πριν καν συμβεί, σε μια εξομολόγηση που συγκίνησε τους συνεργάτες του στο Buongiorno.

«Είναι και αυτό, το μεταφυσικό της μάνας. Κι εμένα όταν πραγματικά ήταν πρόβλημα, επέμενε να με παίρνει στο τηλέφωνο, ενώ άλλες φορές το άφηνε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που πραγματικά την είχα ανάγκη, και επέμενε να μου χτυπάει το τηλέφωνο μέχρι να το σηκώσω. Λες και το ένιωθε», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε τη στιγμή που βρισκόταν στο ασθενοφόρο, δεμένος και ανήμπορος να απαντήσει στις κλήσεις: «Εγώ δεν το σήκωνα γιατί ήμουν στο ασθενοφόρο. Είχα τρακάρει. Ήταν ξημερώματα και έπαιρνε επίμονα. Ένιωθα στην τσέπη μου το κινητό να χτυπάει, εγώ ήμουν δεμένος στο κρεβάτι του ασθενοφόρου, και δε μπορούσα να το σηκώσω. Το σήκωσε ο τραυματιοφορέας».

Στη συνέχεια ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τόνισε τη σοβαρότητα του περιστατικού αλλά και την τύχη που είχε: «Δόξα τω Θεώ που δεν σκοτώθηκα, ή δεν σκότωσα κανέναν άνθρωπο. Είχα κοιμηθεί στο αυτοκίνητο και πήγαινε ακυβέρνητο για πολύ. Χτύπησα σε μια κολώνα της ΔΕΗ και την έριξα όλη».

