Μία νέα κόντρα ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Μαρτίου με τις «σπόντες» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Κώστα Τσουρό να μην έχουν τελειωμό. Και οι δύο τόσο μέσα από τα social media όσο και από την τηλεόραση αντάλλαξαν «καρφιά», με αποτέλεσμα να επικρατεί μία ένταση ανάμεσά τους.

Πώς ξεκίνησαν όλα

Όλα ξεκίνησαν με τον αιχμηρό σχολιασμό του Δημήτρη Ουγγαρέζου στη χθεσινή εκπομπή του MEGA, Buongiorno, όπου μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος με αφορμή τα νούμερα τηλεθέασης που σημειώνει η εκπομπή του ΣΚΑΪ, Το ‘Χουμε ανέφερε ότι ο Κώστας Τσουρός ευτελίζεται, μιας και η εκπομπή του έχει φτάσει σε μηδενικά ποσοστά στους πίνακες της nielsen.

Ο Κώστας Τσουρός δεν το άφησε ασχολίαστο, και μέσα από μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πέρασε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο λόγος που ο δημοσιογράφος είπε όλα αυτά για εκείνον είναι επειδή τον ζηλεύει και δεν μπορεί να τον φτάσει.

«Όσα δεν φτάνει η αλεπού» έγραψε χαρακτηριστικά.

Το ζήτημα ωστόσο δεν έμεινε εκεί, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να επανέρχεται μέσα από τον λογαριασμό του στο Facebook, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Το 0,8% είναι από μόνο του, κρεμαστάρι. Δε χρειάζεται να το κάνω εγώ, αλεπουδάκο».

Ο Κώστας Τσουρός μάλιστα, έκανε ένα σχόλιο και στον “αέρα” της εκπομπής του, Το’ Χουμε, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Τι κακό πράγμα που είναι η ζήλεια ρε παιδιά που λέει και το τραγούδι (σ,σ, το “Ένας Τούρκος στο Παρίσι”). Και πόσω μάλλον ο φθόνος, ακόμα χειρότερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πειράζει, αυτά είναι συναισθήματα που είναι μακριά από εμάς».

