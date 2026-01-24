Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ήταν καλεσμένος, το πρωί του Σαββάτου 24/1, στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος θέλησε να ζητήσει συγγνώμη on air στην Κατερίνα Ζαρίφη, ύστερα από το διαπληκτισμό που είχαν πριν από λίγες εβδομάδες στο «Buongiorno».

«Θέλω να το πω γιατί έχω αυτή τη θεωρία. Ό,τι πατάτα κάνουμε από ένα βήμα πρέπει από το ίδιο βήμα να το παίρνουμε πίσω. Δεν πρέπει να λέμε από τον “αέρα” ό,τι θέλουμε και μετά να ζητάμε συγγνώμη από το τηλέφωνο. Με την Κατερίνα Ζαρίφη μιλάμε κανονικά, μιλάμε στο τηλέφωνο, γελάμε. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Αυτό που έγινε τότε στον “αέρα”, ήταν αυτανάφλεξη και ξέσπασα εγώ γιατί άκουγα κάτι που μου έλεγε στο αυτί μου και της λέω “πες το ρε παιδί μου”.

Μέχρι εκεί σε ένα σημείο λοιπόν, έλεγα οκ, της την είπα γι’ αυτό που συνέβη. Στην πορεία της εβδομάδας, δεν της το είπα τότε της είπα θα στο πω στον “αέρα”. Η Κατερίνα κάνει εκπομπή-έργο από μόνη της, λέει “δεν είναι σωστό, ε την κακομοίρα”. Και λέω αυτή το έκανε πάντα, το έκανε και πριν, μήπως εσύ δεν ήσουν καλά και ήσουν λίγο υπερβολικός; Ζητώ συγγνώμη λοιπόν από την Κατερίνα, γιατί ήταν το ξενύχτι, δεν ήμουν εγώ καλά, ήταν και η περίοδος με τις εγγραφές, και συγγνώμη Κατερίνα σε αγαπώ πολύ», είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

