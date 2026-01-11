Ο Δημήτρης Πανόπουλος ήταν καλεσμένος σήμερα, Κυριακή 11/1, για πρώτη φορά στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», μιας και την περσινή σεζόν βρισκόταν «απέναντι» με τους Weekenders στον ANT1.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ρώτησε τον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του ΣΚΑΪ για το αν έχει μετανιώσει για πράγματα που έχει πει και κάνει, όπως για παράδειγμα τα όσα είπε για τη Ναταλία Γερμανού, αλλά και το τρέιλερ με την φράση… γίνεται και καλύτερα.

Αρχικά, ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε: «Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα! Όταν κάνω κάτι, είναι ζυγισμένο μέσα μου. Με την εμπειρία που έχω μέχρι εκείνη τη στιγμή, προσπαθώ να το σκεφτώ σοβαρά, να είμαι σίγουρος γι’ αυτό που κάνω και το κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν μετανιώνω για κάτι».

Ο Νίκος Συρίγος είπε στον Δημήτρη Πανόπουλο: «Περίμενε, το μπιφτέκι το γύρισες με τη Ναταλία, για να λέμε την αλήθεια. Και μετά είπες… ποτέ μη λες ποτέ, σε ερώτηση για το αν θα ξαναδούλευες με τη Ναταλία».

Ο Δημήτρης Πανόπουλος απάντησε: «Δεν είναι μπιφτέκι! Ήμουν ακριβοδίκαιος. Η εμπειρία μου είναι διαφορετική, νομίζω ότι πατάω πιο γερά στα πόδια μου, υπό όρους θα συζητούσα τα πάντα. Είναι η δουλειά μου, δεν το κάνω από χόμπι».

