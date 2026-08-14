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Ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μαρία Αναστασοπούλου, η Εβελίνα Νικόλιζα, ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η παρέα τους απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους.

Οι γνωστοί παρουσιαστές επέλεξαν τη Νάξο για να κάνουν ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα.

Πριν από λίγο, η Εβελίνα Νικόλιζα μοιράστηκε ένα φωτογραφικό άλμπουμ γεμάτο με τις καλύτερες στιγμές των κοινών διακοπών τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Evelina Nikoliza (@evelina_nikoliza)

govastiletto.gr – Ο Δημήτρης Πανόπουλος ποζάρει χωρίς μπλούζα στις διακοπές του και τα σχόλια πέφτουν βροχή!