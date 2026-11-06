Δημήτρης Παπανώτας: Αποκάλυψε πότε θα αποχωρήσει από την τηλεόραση – «Το εννοώ, το λέω χρόνια»

Ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε σε νέες δηλώσεις για το τηλεοπτικό μέλλον του, και αποκάλυψε ότι η απόφασή του να αποχωρήσει κάποια στιγμή από την τηλεόραση είναι οριστική. Ο γνωστός δημοσιογράφος, που έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία στο χώρο των μέσων ενημέρωσης, μίλησε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του, εξηγώντας πως σκοπεύει να αποσυρθεί όταν συνταξιοδοτηθεί, προκειμένου να απολαύσει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό.

Μάλιστα, ο Δημήτρης Παπανώτας προχώρησε και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αποκάλυψη, αφού δήλωσε ότι σχεδιάζει να γράψει ένα βιβλίο στο οποίο θα αναφερθεί σε όλα όσα έχει βιώσει κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής του καριέρας, χωρίς να αφήσει τίποτα κρυφό. Οι δηλώσεις του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς πριν από λίγο καιρό είχε προκαλέσει αίσθηση με μια δημόσια ανάρτησή του, μέσα από την οποία είχε εκφράσει την έντονη ψυχολογική πίεση που βίωνε, στον απόηχο της αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει με τη Φωτεινή Πετρογιάννη.

Ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για μια απόφαση της στιγμής, αλλά για κάτι που σκέφτεται εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως εξήγησε, θεωρεί πως κάποια στιγμή οι άνθρωποι πρέπει να αφήνουν πίσω τους την επαγγελματική τους δραστηριότητα και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον εαυτό τους, απολαμβάνοντας και άλλες πλευρές της ζωής τους.

«Το εννοώ ότι θα αποχωρήσω κάποια στιγμή από την τηλεόραση. Το λέω χρόνια, δεν το λέω τώρα, ότι θα αποχωρήσω από την τηλεόραση όταν συνταξιοδοτηθώ», δήλωσε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους ανθρώπους που εξακολουθούν να εργάζονται ακόμη και σε πολύ προχωρημένη ηλικία, επισημαίνοντας πως, παρότι σέβεται την επιλογή τους, ο ίδιος επιθυμεί να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο. Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί πως έχει πολλά να αποκαλύψει για όσα συμβαίνουν πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, καθώς όλα αυτά τα χρόνια έχει βιώσει καταστάσεις που αφορούν τόσο τον ίδιο όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται από πρόσωπα του χώρου.

«Και νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουν όλοι αυτό. Βλέπω ανθρώπους που δουλεύουν στα 80 και στα 90… Θα μου πεις, αυτό επιλέγουν να κάνουν και αυτό κάνουν, μπράβο τους, αλλά ίσως θα έπρεπε να χαρούμε κι άλλα πράγματα στη ζωή. », πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο Δημήτρης Παπανώτας κλήθηκε να σχολιάσει και τη Φαίη Σκορδά, με τον ίδιο να αναγνωρίζει τη μακροχρόνια παρουσία της στην πρώτη γραμμή της τηλεόρασης. Ο δημοσιογράφος επισήμανε πως η επαγγελματική της πορεία αποτελεί από μόνη της απόδειξη της επιτυχίας της, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται την επιβεβαίωση κανενός.

«Η Φαίη Σκορδά για να είναι τόσα χρόνια στην πρώτη γραμμή, κάτι σημαίνει αυτό από μόνο του. Δεν περιμένει εμένα να της δώσω τα εύσημα, ούτε εσένα, ούτε κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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