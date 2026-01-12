Στο στόχαστρο του Δημήτρη Παπανώτα βρέθηκε η πρεμιέρα του Sing for Greece. Το πρωί της Δευτέρας, ο σχολιαστής του Alpha εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για τη δομή της εκπομπής, αναρωτώμενος για ποιο λόγο η Μπέττυ Μαγγίρα αποδέχθηκε έναν ρόλο σε ένα πρόγραμμα χωρίς προοπτική. Μάλιστα, τόνισε πως οι δικές του επισημάνσεις ταυτίζονται με το “κύμα” αποδοκιμασίας που κατέκλυσε το διαδίκτυο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις επιλογές της παρουσιάστριας

«Συγγνώμη εσείς αντιληφθήκατε ότι για την παρουσίαση του πράγματος αυτού δεν είπε κανείς αρνητική κουβέντα; Η κυρία τι είπε; Ότι ήταν άνευρο, ότι δεν είχε χαρά ότι δεν είχε ενθουσιασμό. Άρα είναι ηλίθιος όποιος ανέλαβε να παρουσιάσει κάτι θνησιγενές. Όταν λέμε όιτ ένα πράγμα είναι έτσι και αλλιώς βαρετό τότε ο άνθρωπος που το αναλαμβάνει δεν είναι και πανέξυπνος. Θέλω να σας δείξω τα σχόλια που δέχτηκα στα social media μου. Ενημερώστε και τη Μπέττυ ότι είπαν πως είναι άθλια η παρουσίαση».

Η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, μετά την παρουσίαση της βραδιάς της ΕΡΤ για τους 28 φιναλίστ του εθνικού τελικού της Eurovision 2026, με τίτλο “Sing for Greece“.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή “Buongiorno”, η Μπέττυ Μαγγίρα δέχεται ερώτηση σχετική με το αρνητικό σχόλιο που έκανε για εκείνη ο Δημήτρης Παπανώτας.

Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Κυριακής ο Δημήτρης Παπανώτας, παρακολούθησε την εκπομπή της ΕΡΤ με τη Μπέττυ Μαγγίρα και έγραψε στον λογαριασμό του στο instagram: «Μάλλον ξέχασε να λουστεί… Ή δεν προλάβαινε… Επειδή βλέπω, δεν πιστεύετε στα μάτια σας και σχολιάζετε ότι θα είναι φίλτρο κλπ, απολαύστε το άλουστο στην ΕΡΤ1. Παίζει τώρα…».

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΠΕΤΤΥΣ ΜΑΓΓΙΡΑ

Η Μπέττυ Μαγγίρα δεν θέλησε να δώσει απάντηση στο εν λόγω σχόλιο.

«Ο κύριος Παπανώτας έγραψε ότι βγήκατε άλουστη»”φαίνεται να λέει ο δημοσιογράφος της εκπομπής του Mega, με την παρουσιάστρια να λέει: «Ωραία. Καλό σας βράδυ, καληνύχτα σας».

govastiletto.gr -Ο Δημήτρης Παπανώτας αφήνει αιχμές για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου: «Δεν τον κάνεις έτσι όταν έχεις παιδιά»