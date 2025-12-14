Απαντήσεις σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα έδωσε ο Δημήτρης Παπανώτας μέσα από την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. Ο γνωστός δημοσιογράφος ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω από τις επικείμενες νομικές του κινήσεις κατά προσώπων του χώρου, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει ξανά το ζήτημα που προέκυψε με την αμοιβή του Αντώνη Λουδάρου στην παλαιότερη εκπομπή του Alpha.

«Είπα ότι κινούμαι νομικά εναντίον του συγκεκριμένου σταθμού και ότι πια θα κινούμαι εναντίον όλων των συναδέλφων, που μου βάζουν στο στόμα μου πράγματα που δεν είπα ποτέ», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Και εξήγησε: «Δεν είπα για την Οικονομάκου ότι δεν είναι καλή μητέρα. Είπα την ταπεινή μου άποψη ότι όταν κάποιος έχει κάνει πρώτο γάμο και το έχει ζήσει, στον δεύτερο δεν κάνουμε όλη αυτή τη φαμφάρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Άλλο αυτό και άλλο δεν είναι καλή μάνα».

Για τα όσα είχε πει για τον Αντώνη Λουδάρο, ο Δημήτρης Παπανώτας απάντησε: «Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορείς να γκρινιάζεις για το ότι δεν πούλησες καλά τον εαυτό σου. Μαγκιά του που τα πήρε και μακάρι όλοι να τα παίρναμε έτσι, αλλά μου κάνει εντύπωση που βγαίνει και γκρινιάζει. Αν ήθελα να διαμαρτυρηθώ θα το είχα κάνει τότε, όχι δέκα χρόνια μετά».

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, ο Δημήτρης Παπανώτας ξέσπασε με τις δηλώσεις που έκανε ο Αντώνης Λουδάρος σχετικά με τις συνεργασίες στις οποίες δεν διεκδίκησε αυτά που άξιζε. Ο δημοσιογράφος του Alpha διαφώνησε, λέγοντας πως ο ηθοποιός λάμβανε υψηλό μισθό την περίοδο συνεργασίας του με τον Alpha και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. «Ότι αδικήθηκε που έπαιρνε τα πενταπλάσια από εμάς που δεν ήμασταν αδικημένοι, μην τρελαθώ κιόλας. Ποια πενταπλάσια, δεκαπλάσια. Αν βάζουμε τον πήχη του αδικημένου στα 10 χιλιάρικα το μήνα, άρα εμείς είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Δύο σεζόν αυτά τα λεφτά; Εγώ τα έχω βγάλει σε όλη μου την καριέρα. Δύο σεζόν, 24 επί 10», είπε ο Δημήτρης Παπανώτας.