Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής του MEGA, Χαμογέλα και Πάλι έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας και μίλησε για τον ανταγωνισμό στην τηλεόραση, τους Έλληνες celebrities που αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις, αλλά και για την προσωπική του ζωή.

«Εμείς είμαστε εκτός ανταγωνισμού! Επομένως, βοήθειά σας οι υπόλοιποι! Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, δίνονται μάχες στήθος με στήθος. Εύχομαι να νικήσουν οι καλύτεροι και ψυχραιμία!», είπε αρχικά για τα νούμερα τηλεθέασης του Happy Day και τον ανταγωνισμό.

Για τις αλλαγές στην τηλεόραση στο πέρασμα τον χρόνων, ο Δημήτρης Παπανώτας δήλωσε: «Όταν ξεκινήσαμε την ιδιωτική τηλεόραση, τα κανάλια έχτιζαν ανθρώπους. Τώρα περιμένουν να καρπωθούν από το όνομα κάποιου που παίρνουν για να του δώσουν μία εκπομπή και μάλιστα περιμένουν να το καρπωθούν σε 2-3 μήνες. Δεν γίνεται έτσι δουλειά! Να παίρνεις ένα μεγάλο όνομα σε μία ζώνη που δεν έχεις χτίσει σαν κανάλι και να περιμένεις ότι ξαφνικά θα σου κάνει 40%, δεν ξέρεις τη δουλειά πολύ απλά …».

Και με αφορμή μία δήλωση του Γιώργου Λιάγκα πως δεν θα έπρεπε να προβάλλουν δηλώσεις όταν δεν τους μιλάμε οι επώνυμοι, βλέποντας το βίντεο με την Βίκυ Σταυροπούλου και τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, απάντησε: «Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ακριβώς. Έτυχε να είναι η κάμερά μας έξω από ένα Θέατρο, δεν ήθελαν να μιλήσουν οι άνθρωποι, αλλά δεν τους κάναμε φάλαγγα ούτε τους βάλαμε καυτά αυγά στη μασχάλη για να μιλήσουν! Το περίεργο πού ήταν; Δεν ήθελαν να μιλήσουν, δεν μίλησαν! Που πάλι κι αυτό δεν το καταλαβαίνω, γιατί για ένα γεγονός το οποίο είναι ευχάριστο, γιατί να μην πουν και να χαρούμε όλοι μαζί; Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά! Δεν καταλαβαίνω που έρχεται η Βανδή με τον Μπισμπίκη και περπατάνε μουγκοί! Πες “ναι, ωραία ήταν στη Ρώμη, ωραία περάσαμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ, γειά σας”. Θα πάθαιναν τίποτα; Θα χαλούσε η υστεροφημία; Δεν τα καταλαβαίνω αυτά! Τι είναι αυτό, σταριλίκι; Όλοι νιώθουν Μαντόνα σε αυτή τη χώρα. Από Μαντόνα και πάνω!»,

Όσον αφορά στις αλλαγές που κάνει ο ΣΚΑΪ, σε άλλο σημείο, σχολίασε: «Ο ΣΚΑΪ ξέχασε να επενδύσει στη διεύθυνση προγράμματος. Ξεκινάμε από εκεί!».

Και τέλος, για τα δημοσιεύματα σχετικά με την προσωπική του ζωή που τον θέλουν ερωτευμένο, ο Δημήτρης Παπανώτας εξομολογήθηκε: «Εγώ είμαι πάντα ερωτευμένος! Είμαι ερωτευμένος με τη φύση, με τη ζωή, κάποιες περιόδους ήμουν και με τη δουλειά μου, με ανθρώπους. Δεν ξέρω τι ξέρουν, πάντως δεν με πήραν να με ρωτήσουν, άρα από το μυαλό τους θα είναι».

