Ο Δημήτρης Παπανώτας ήταν καλεσμένος, το πρωί του Σαββάτου 29/11, στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και έδωσε μια σπάνια συνέντευξη. Κατά τη διάρκεια αυτής ξέσπασε για σχόλια που δέχθηκε για την προσωπική ζωή του και το σεξουαλικό προσανατολισμό του, ενώ μίλησε αναλυτικά για την πολιτική σκηνή και τη στήριξή του στο πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα.

Αρχικά, ο ίδιος εξομολογήθηκε: «Νιώθω ότι η αριστερά με πούλησε. Τακτοποιημένος είμαι επαγγελματικά, συνεχίζω να την υποστηρίζω. Αλλά ντροπή είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση. Με μια τέτοια κυβέρνηση, η παράταξη αυτή θα έπρεπε να δώσει λύσεις με βάση αυτή που ήμασταν επί Ανδρέα».

Στη συνέχεια, ρωτήθηκε για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, για το οποίο ανέφερε: «Μου έκανε εντύπωση που δεν μου έστειλε το βιβλίο ο κύριος Τσίπρας, τον οποίο έχω στηρίξει στη δουλειά μου. Έχω φάει δύο απολύσεις επειδή τον έχω υποστηρίξει, με την τελευταία να είναι πρόσφατη».

Όταν τον ρώτησαν αν θεωρεί ότι έχει στραφεί εναντίον του επειδή υποστήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, απάντησε: «Εγώ τον στήριξα τον Κασσελάκη γιατί ο Τσίπρας τον έβαλε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Δεν βάζεις όποιον περνάει έξω από την Κουμουνδούρου στο ψηφοδέλτιο».

Τέλος, πρόσθεσε για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού: «Φυσικά θα το διαβάσω. Λάθος που είστε όλοι εναντίον. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε τον πρωταγωνιστή. Δεν μας ενδιαφέρει πως έζησε εκείνα τα πολύ δύσκολα που πέρασε;».

Δείτε το βίντεο:

